Nba | Tatum incanta Boston Sixers ' presi a calci'

Nba – Che ci fa Jayson Tatum in una culla? La FOTO della stella dei Celtics e del figlio è troppo tenera : Jayson Tatum si addormenta con il figlio piccolo nella culla: lo scatto postato sui social diventa virale e mostra la stella dei Celtics in versione (giovane) papà Ha solo 20 anni, ma Jayson Tatum è già una delle solide basi sulle quali i Boston Celtics vogliono costruire il proprio futuro. Scelto come rookie lo scorso anno, Tatum ha impressionato tutti per qualità e soprattutto personalità: lanciato nella mischia dopo l’infortunio ...