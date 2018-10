NBA | il VIDEO della cerimonia degli anelli | gli Warriors premiati dopo la cavalcata che

NBA - che accoglienza per Hayward dopo l’infortunio shock : ovazione in quel di Boston [VIDEO] : Gordon Hayward si è di fatto dovuto “ri-presentare” ai tifosi dei Boston Celtics dopo aver saltato l’intera stagione scorsa Gordon Hayward è stato ‘eletto’ il giocatore più sfortunato della passata stagione, saltata interamente a seguito di un infortunio pauroso avvenuto durante la prima gara in quel di Boston con la maglia dei Celtics. Il cestista ex Utah non ha però mollato, lottando per tutta la passata ...

NBA - si ritira Richard Jefferson : uno dei migliori schiacciatori di sempre [VIDEO] : Richard Jefferson ha deciso di lasciare il basket al termine di una carriera lunga 17 anni nella quale ha anche vinto un titolo NBA Richard Jefferson ha deciso di dire basta con il basket e con la sua amata NBA al termine di una carriera sontuosa durata 17 anni. 38enne di Los Angeles, ha iniziato la sua carriera NBA con la maglia dei New Jersey Nets, con i quali ha dato spettacolo al fianco di Jason Kidd. Richard Jefferson rimarrà nella ...

Curry superstar nella notte NBA - ma non Steph : a rubare la scena è il balletto della figlia Riley [VIDEO] : La figlia di Steph Curry ruba la scena anche al papà: il balletto di Riley, inquadrato dalle telecamere durante Warriors-Lakers, diventa virale Grande spettacolo nell’ultima notte di preseason NBA: sul parquet della Oracle Arena si sono sfidati Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. La superstar della serata porta il nome di Curry, ma non è papà Steph (autore di 16 punti) ma la figlia Riley. La piccola, inquadrata dalle ...

NBA - Doncic boom : il gioiello di Dallas chiude la Preseason col botto [VIDEO] : Luka Doncic autore di una prova sontuosa nella notte nell’ultima gara di Preseason con i suoi Dallas Mavericks Luka Doncic è stato per tutta l’estate sotto esame dopo essere stato scelto alla numero 3 del draft dai Dallas Mavericks. La franchigia gli ha messo addosso una discreta pressione, alla quale lo sloveno è abituato dato che è stato negli ultimi anni il trascinatore del Real Madrid. La risposta di Luka Doncic è stata ...

NBA - Lance Stephenson colpisce ancora : espulso in preseason - Draymond Green se la ride [VIDEO] : Lance Stephenson espulso durante l’ultima partita di preseason dei suoi Lakers, Draymond Green se la ride Lance Stephenson ancora una volta sopra le righe. Durante la gara giocata nella notte dai suoi Lakers contro gli Warriors, incontro di preseason, il cestista di Los Angeles si è fatto espellere in maniera abbastanza stupida. Cook ha infatti fatto un fallo a Stephenson lanciato in penetrazione e Lance ha risposto con un pugno ...

F1 – Ricciardo pronto per l’NBA : tripla da metà campo per l’australiano [VIDEO] : Daniel Ricciardo ospite di Stance Socks: il canestro da tre punti dell’australiano della Red Bull è… incredibile Ancora qualche giorno di relax, per i campioni della F1, prima di ripartire alla volta del Gp delle Americhe. In vista della gara di Austin, dopo il Gp del Giappone, c’è chi ha preferito tornare a casa, in Europa, chi invece rimanere in viaggio e assaporare la terra americana in tutte le sue ...

Preseason NBA - LeBron James fa impazzire i tifosi dei Lakers : buzzer beater da urlo contro gli Warriors [VIDEO] : LeBron James sempre più trascinatore dei Los Angeles Lakers, nella notte il suo buzzer beater ha fatto balzare in piedi i tifosi gialloviola LeBron James sta iniziando ad ingranare le marce alte in vista della stagione NBA, la prima in maglia Lakers. Il fenomeno con la maglia numero 23, nella notte ha trascinato i suoi alla vittoria contro i campioni in carica degli Warriors, mettendo a segno una serie di giocate da urlo. Una su tutte il ...

Preseason NBA - San Antonio-Atlanta : Trae Young vince la gara con una tripla da centrocampo [VIDEO] : Trae Young autore di una delle giocate più belle della notte di Preseason NBA, una tripla dalla distanza che ha chiuso i conti contro gli Spurs San Antonio-Atlanta, partita di Preseason NBA, punteggio di 127 pari. La palla è in mano ad Atlanta che a pochi secondi dal termine dell’incontro ha una chance di vincere la gara contro i più quotati Spurs. A gestire l’ultimo possesso ci pensa Trae Young, il quale palleggia, palleggia, ...

Preseason NBA “accesa” dagli Warriors - Kerr furioso si fa espellere : “me ne vado - non voglio più stare qui” [VIDEO] : Coach Kerr furioso durante la gara tra i suoi Warriors ed i Suns nella notte di Preseason NBA: “Me ne vado. No, non voglio più stare qui” La Preseason NBA di solito è molto “tranquilla”, ma nella notte è stata animata da un Kerr molto nervoso. Il coach degli Warriors è stato infatti espulso durante la gara contro i Suns. A seguito di un tecnico fischiato a Curry, il coach è entrato in campo in difesa della sua ...

NBA – J.R. Smith provoca Baynes e finisce in rissa : la guardia dei Cavs se la ride mentre scoppia il caos [VIDEO] : J.R. Smith provoca Baynes e Cavs-Celtics finisce in rissa: il sorriso da sbruffone e l’atteggiamento della guardia dei Cavs diventano virali sui social J.R. Smith continua ad essere il protagonista della preseason dei Cleveland Cavaliers. La guardia della franchigia dell’Ohio è finito sotto i riflettori nei giorni scorsi per il ‘tattoo Supreme’ e la multa che la lega è pronta ad infliggergli. Ma non si è fermato a ...

NBA - Gallinari show nella notte : il VIDEO della gara sontuosa del “Gallo” : Danilo Gallinari è sceso in campo nella notte NBA con i suoi Clippers per una gara di preseason contro Minnesota: grande prestazione del Gallo Danilo Gallinari è parso subito in grande forma con i suoi Clippers. Dopo un’estate utile a recuperare la miglior condizione dopo il problema alla mano, il Gallo è tornato in campo in grande stile nella notte di preseason NBA, con un’ottima prova contro Minnesota. 22 punti messi a segno ...

NBA - la dura vita dei rookie : Doncic costretto ad un balletto a centrocampo [VIDEO] : Luka Doncic costretto a ballare a centrocampo dai compagni dei Dallas Mavericks, classiche angherie da subire per i rookie NBA L’NBA avrà tra le sue fila quest’anno un nuovo talento, il rookie sloveno Luka Doncic, ben noto a noi europei, tutto da scoprire invece oltre Oceano. Il talento ex Real Madrid, si appresta a vivere la sua prima stagione in maglia Mavericks, ma prima ha dovuto sopportare le classiche angherie che ogni ...

NBA - “prima” allo Staples per LeBron James : l’accoglienza dei tifosi dei Lakers ed un coast to coast da urlo [VIDEO] : LeBron James accolto in grande stile da Los Angeles e dai tifosi dei Lakers, lui ha ricambiato con un coast to coast che fa da antipasto a ciò che i supporters gialloviola vedranno LeBron James ha esordito nella notte allo Staples Center con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il suo utilizzo è stato ancora una volta limitato, soli 14 punti per il King, il quale ha saputo impressionare anche in questo piccolo lasso di tempo. 13 punti conditi ...

NBA - Tim Duncan dà lezione in post ai “giovani” degli Spurs : l’età avanza - il talento resta [VIDEO] : Tim Duncan spesso e volentieri si allena con i San Antonio Spurs, giusto il tempo di dare qualche consiglio ai giovani inesperti del roster di Popovich Tim Duncan compirà tra qualche mese 43 anni e si è ritirato dal basket da due stagioni. L’ex cestista però nutre una passione enorme per il suo sport ed anche per i suoi Spurs, tanto da andare spesso e volentieri ad allenarsi con San Antonio, con l’avallo di coach ...