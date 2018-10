NBA – Il proprietario dei Timberwolves | “capisco Thibodeau | ma Jimmy Butler va ceduto”

NBA in lutto : morto Paul G. Allen - proprietario dei Portland Trail Blazers : Duro colpo per tutti i fan dei Portland Trail Blazers: resa nota la morte del proprietario della franchigia, Paul G. Allen Brutta notizia per tutti i fan dei Portland Trail Blazers. È stata resa nota la morte, nella giornata di lunedì, del proprietario Paul Allen. Businessman, investitore e filantropo, Paul Allen è deceduto in seguito ad alcune complicazioni dovute ad un linfoma incurabile, con il quale conviveva dal 2009. L’annuncio è ...