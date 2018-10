NBA | Curry stende i Thunder | Tatum esalta Boston

NBA - Warriors-Thunder 108-100 - Curry 32 punti : I Warriors sono più forti, ma non è tutto già deciso. L'opening night è il perfetto esempio di cosa aspettarsi dalla stagione: Golden State come previsto vince, 108-100, ma deve impegnarsi e pure ...

Riparte l’NBA - una lega da 3 - 6 miliardi di dollari (in stipendi) : Curry davanti a tutti : Torna la NBA: nella notte la sfida tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers darà ufficialmente il via alla regular season 2018/19. L'articolo Riparte l’Nba, una lega da 3,6 miliardi di dollari (in stipendi): Curry davanti a tutti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Curry superstar nella notte NBA - ma non Steph : a rubare la scena è il balletto della figlia Riley [VIDEO] : La figlia di Steph Curry ruba la scena anche al papà: il balletto di Riley, inquadrato dalle telecamere durante Warriors-Lakers, diventa virale Grande spettacolo nell’ultima notte di preseason NBA: sul parquet della Oracle Arena si sono sfidati Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. La superstar della serata porta il nome di Curry, ma non è papà Steph (autore di 16 punti) ma la figlia Riley. La piccola, inquadrata dalle ...

NBA - da LeBron a Curry - tutti vicini a Dejounte Murray : cosa cambia ora per gli Spurs? : "Sono pronto a essere il leader di questa squadra. Sono nato leader". Dejounte Murray si era presentato così al via della stagione, la sua terza nella lega ma la prima senza più l'ombra , comunque ...

NBA – Trae Young senza paura : “record di triple di Curry? Posso batterlo!” : Trae Young si fida ciecamente del suo talento: il rookie degli Hawks pronto a battere il record di triple segnate in una partita da Steph Curry Personalità, sicurezza nei suoi mezzi e una grande volontà di far conoscere il suo nome a tutto il panorama NBA. Trae Young, rookie degli Atlanta Hawks, è uno che non ha di certo paura di misurarsi in alcuna sfida, anche in quelle che sembrano davvero complicate da realizzare. Recentemente Young ha ...

NBA - dopo LeBron James tocca a Steph Curry : l'estate a tutta NBA di Neymar : Ti auguro tutto il successo del mondo, che Dio possa benedire la tua vita". Non meno entusiaste le parole del tiratore di Golden State: "Sei una vera e propria ispirazione per me, in campo e fuori, ...

NBA - da Maradona a LeBron - da Kobe a Curry - lo sport rende omaggio a Manu Ginobili : Dai social di giocatori ed ex giocatori, tanto compagni quanto avversari, sia NBA che di area FIBA, arriva una incredibile manifestazione di affetto verso un giocatore che ha cambiato il modo di ...

NBA - Curry giura amore ai Warriors : "Giocherò qui per sempre" : La stella di Golden State: "Amo la Baia Arena, Lebron? Provocava ingiustamente in gara 1 delle Finals"