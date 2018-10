NBA | Celtics vs 76ers apre la stagione | diretta tv stanotte su Sky

NBA 2018-2019 - i risultati di martedì 16 ottobre. Aprono bene Golden State Warriors e Boston Celtics - battuti Thunder e 76ers : Sono due le partite che hanno aperto la stagione NBA 2018-2019: i Boston Celtics hanno ricevuto i Philadelphia 76ers, mentre i Golden State Warriors, nuovamente protagonisti della cerimonia di consegna degli anelli di campioni NBA, hanno ospitato gli Oklahoma City Thunder. Nel primo dei due incontri della notte i Celtics hanno chiarito fin da subito che, quest’anno, con loro non si scherza. Lentamente, ma inesorabilmente, gli uomini di ...

NBA – Il sogno di Rajon Rondo : “voglio essere il primo a vincere un anello con Celtics e Lakers” : Rajon Rondo è davvero carico in vista dell’inizio della regular season: il playmaker dei Lakers pronto a vincere l’anello, firmando una storica accoppiata di trofei fra Boston e Los Angeles La regular season NBA è ormai alle porte e Rajon Rondo, neo playmaker dei Los Angeles Lakers, si approccia con fiducia al nuovo campionato che sta per iniziare. Il regista arrivato, da svincolato, dopo un’esperiena ai Pelicans, ha in ...

Mercato NBA – Terry Rozier verso la free agency : nessun accordo di rinnovo con i Celtics : Terry Rozier non rinnoverà il suo contratto con i Boston Celtics entro la scadenza del 15 ottobre: il cestista vorrebbe un rinnovo a cifre molto più alte di quelle offerte dalla franchigia Terry Rozier e i Boston Celtics non sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo di contratto e, con grande probabilità, non lo troveranno entro il 15 ottobre, termine ultimo per il rinnovo. Il playmaker che ha sostituito degnamente Kyrie Irving ...

NBA – Kyrie Irving fa impazzire i tifosi dei Celtics : “se mi volete ancora vorrei rinnovare!” : Kyrie Irving fa felici i fan dei Boston Celtics ammettendo, davanti al TD Garden gremito, di voler rinnovare a fine stagione Era il sogno di mercato dei New York Knicks, pronti a riportarlo a casa; era il sogno di mercato dei Cleveland Cavaliers, pronti a riaccoglierlo a braccia aperte, per un ritorno più romantico che effettivamente realizzabile; era il sogno di qualsiasi altra squadra NBA, pronta a fare carte false per averlo, una volta ...

NBA Preseason : Denver batte il Re all'esordio - vincono Bulls e Celtics : Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 107-124 Si gioca a San Diego, ma tutto il pubblico , che ha pagato a caro prezzo il tagliando per esserci alla prima di LeBron James in maglia Lakers, è concentrato ...

Preseason NBA – Successo Celtics - bene i Bulls : Lakers ko nella notte dell’esordio di LeBron James : Weekend di grande basket sui parquet americani, la Preseason NBA inizia con i primi verdetti: vittorie per Celtics e Bulls, sconfitti i Lakers di LeBron James Dopo l’offseason estiva, le stelle del basket NBA tornano sul parquet per i primi incontri della Preseason 2018/2019. Doppo impegno ravvicinato per i Boston Celtics che hanno affrontato due volte di fila gli Hornets, perdendo la prima sfida e vincendo la seconda. Subito in palla, ...

NBA – Thompson tira fuori l’orgoglio Cavs - ma la risposta dai Celtics è devastante : “non combinerete un cazzo” : Thompson tira fuori l’orgoglio Cavs e provoca Celtics e Sixers: Marcus Morris e Ben Simmons non perdono l’occasione di rispondergli a tono Dopo l’addio di LeBron James, la caratura dei Cleveland Cavaliers sembra essere crollata a picco agli occhi di tutti. Nonostante la presenza di giocatori di livello come Kevin Love e il giovane rookie Collin Sexton, secondo gli addetti ai lavori l’assenza del ‘Re’ ...

Media Day NBA – Kyrie Irving e quella stoccata ai Cavs : “Celtics la squadra migliore in cui ho giocato” : Kyrie Irving protagonista del Media Day NBA dei Celtics: il playmaker esalta il talento di Boston e rifila una staffilata ai Cavs Nella giornata di ieri, le franchigie NBA hanno effettuato il classico Media day, l’incontro con i giornalisti per parlare della stagione che verrà. Kyrie Irving è stato il protagonista della conferenza stampa dei Celtics e, con la sua solita schiettezza, il playmaker di Boston non ha usato mezze misure ...

NBA – Kyrie Irving carica i Celtics : “ho studiato bene gli Warriors - possiamo batterli al meglio delle 7 partite” : Kyrie Irving non ha dubbi, il playmaker di Boston carica i compagni in vista dell’inizio di stagione: i Celtics possono giocarsela alla pari con gli Warriors Manca sempre di meno all’inizio ufficiale della nuova stagione NBA e le squadre tirano le somme, tra ultimi colpi di mercato e inizi dei training camp, fissando gli obiettivi per il nuovo anno che sta per iniziare. I Golden State Warriors sono ancora la squadra da battere, ...

NBA – Che ci fa Jayson Tatum in una culla? La FOTO della stella dei Celtics e del figlio è troppo tenera : Jayson Tatum si addormenta con il figlio piccolo nella culla: lo scatto postato sui social diventa virale e mostra la stella dei Celtics in versione (giovane) papà Ha solo 20 anni, ma Jayson Tatum è già una delle solide basi sulle quali i Boston Celtics vogliono costruire il proprio futuro. Scelto come rookie lo scorso anno, Tatum ha impressionato tutti per qualità e soprattutto personalità: lanciato nella mischia dopo l’infortunio ...

Mercato NBA – Boston Celtics interessati a Jamal Crawford : la situazione : Boston Celtics interessati al profilo di Jamal Crawford: il veterano vuole una squadra che lotti per il titolo Nonostante abbiano un roster già abbastanza competitivo, particolarmente con i rientri a pieno regime di Gordon Hayward e Kyrie Irving, i Boston Celtics sono pronti a puntellare la propria rosa con qualche occasione di Mercato. Il profilo che nelle ultime ore sembra far gola a Danny Ainge è quello di Jamal Crawford, veterano ...

NBA - Jamal Crawford vuole il titolo : i Boston Celtics sono sulle sue piste? : rimasto uno dei pochi nomi di prestigio ancora senza una squadra, nonostante 18 anni di carriera nella lega, quasi 19.000 punti a referto e un palmares che può contare su ben tre titoli di sesto uomo ...

NBA - i Celtics pronti a stupire col ritorno di Hayward : “sono pronto! Non ho mai rivisto l’infortunio-shock” : Gordon Hayward non ha mai voluto rivedere le immagini dell’infortunio che lo ha visto protagonista nella passata stagione, la prima ai Celtics I Boston Celtics sono pronti a tornare in campo, con ambizioni enormi in vista della stagione che sta per iniziare. Nella passata annata infatti, i Celtics di coach Stephens sono stati costretti a giocare la finale di conference senza Irving ed Hayward. Adesso però si volta pagina e ad Est, ...

NBA - Boston Celtics sotto shock : Jabari Bird al centro di un caso scabroso - “ha tentato di strangolare la fidanzata” : Boston Celtics, Jabari Bird dovrà rispondere di accuse molto gravi quali aggressione, strangolamento e rapimento In casa Boston Celtics, a pochi giorni dall’inizio del training camp, è già il momento di fare i conti con un caso molto delicato. Jabari Bird è finito al centro di una polemica furente ed è stato momentaneamente “fermato” dai Celtics a seguito delle accuse mosse nei suoi confronti dalla fidanzata. Secondo le ...