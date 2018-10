NBA | Boston | buona la prima! Ai Sixers non basta un super Ben Simmons

NBA - Boston lancia la sfida con Irving : 'Facciamo paura - possiamo dominare' : I Celtics hanno ufficialmente lancia to il guanto della sfida , tanto ai Warriors, quanto alla intera Nba. Boston sfrutta il Media Day per aprire il sipario sulla versione 2018-19 della squadra di Brad ...

NBA - il riassunto dell'estate - n°3 - : Boston è la nuova favorita a Est : In un'estate in cui tanti giocatori hanno cambiato squadra, in cui l'assetto e la sproporzione tra Est e Ovest sembra aver aumentato la sua forbice, i Boston Celtics hanno deciso di confermare in ...