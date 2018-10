NBA 2018-2019 | i risultati di martedì 16 ottobre Aprono bene Golden State Warriors e

NBA 2018-2019 in tv - il calendario e gli orari delle partite trasmesse da Sky : Uno dei momenti più attesi dell’autunno: scatta la regular season dell’NBA 2018-2019, da stanotte, con i primi incontri, un calendario lunghissimo di partite spettacolari che porteranno ovviamente ai play-off. Andiamo a scoprire il calendario e gli orari delle partite trasmesse da Sky Sport (quelle al momento in programmazione). Notte tra martedì 16-mercoledì 17 ottobre Ore 2 Boston Celtics-Philadelphia ...

NBA 2018-2019 – La preview delle squadre della Western Conference : i pronostici di SportFair : NBA 2018-2019, tutto pronto per il via della nuova stagione che si prevede essere molto interessante: ecco i pronostici della Western Conference La stagione NBA sta per iniziare. Questa notte il via ufficiale all’annata, con 29 franchigie pronte ad andare alla rincorsa degli Warriors, logici favoriti anche in questo nuovo anno che si appresta a cominciare. In questa preview ci occupiamo della Western Conference, di certo molto ricca ...

NBA 2018-2019 – La preview delle squadre della Eastern Conference : i pronostici di SportFair : La Regular Season NBA 2018-2019 è ormai alle porte e noi di SportFair abbiamo provato a stilare una prewiev della squadre della Eastern Conference con relativi pronostici Finalmente ci siamo! Il momento più atteso da ogni appassionato di basket è ormai alle porte: la Regular Season NBA 2018-2019 sta per iniziare. Noi di SportFair abbiamo provato a stilare una preview di entrambe le Conference, con i relativi pronostici, per analizzare ...

NBA 2018-2019 : la griglia di partenza e le favorite all’anello. Caccia aperta ai Golden State Warriors. Quale impatto di LeBron James sui Lakers? : La notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 sarà quella in cui la NBA riprenderà il suo corso. Si tornerà a dar la Caccia ai Golden State Warriors, che non hanno nessuna intenzione di cedere le armi, ora che di anelli ne hanno vinti tre in quattro stagioni. Ci sono però parecchie differenze rispetto agli ultimi anni, che andiamo a vedere dividendole per conference. WESTERN CONFERENCE Chi, a Ovest, può contrastare Golden State? Forse nessuno, ...

Calendario NBA 2018-2019 | Date regular season e play-off | Orari | Come vederla in tv : Il countdown è terminato, la nuova stagione NBA sta per cominciare. La caccia ai Golden State Warriors è appena all’inizio, con tanti elementi d’interesse in più per la ricerca dell’anello: gli stessi Warriors rafforzatisi con DeMarcus Cousins (che però deve ancora rientrare dall’infortunio), LeBron James ai Los Angeles Lakers, lo scambio Leonard-DeRozan tra Spurs e Raptors, Tony Parker agli Hornets dopo 17 anni di Spurs ...

Calendario NBA 2018-2019 | Date regular season | Play-off | Orari e programma | Palinsesto tv : Nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre inizierà la NBA 2018-2019, il massimo campionato statunitense di basket, la Lega più importante del Pianeta per quanto riguarda la palla a spicchi dove giocano i migliori giocatori al Mondo che regaleranno grande spettacolo a suon di canestri. La regular season scatterà dunque con un turno infrasettimanale: ad aprire le danze la sfida tra i Boston Celtis e i Philadelphia 76ers, mentre i ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Giannis formato MVP - i Lakers battono ancora Golden State : Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 143-121 Bucks e Timberwolves non potrebbero trovarsi in situazioni più opposte, e in campo si è visto chiaramente. I primi volano sulle ali dell'entusiasmo ...

L’NBA 2018-2019 in esclusiva su Sky : più di 350 gare live fino alle Finals : LNBA torna su Sky sul canale dedicato: previsto almeno un match al giorno, più di 350 in tutta la stagione L'articolo L’NBA 2018-2019 in esclusiva su Sky: più di 350 gare live fino alle Finals è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Gallinari fa 5 su 5 - super Davis non basta a New Orleans : New Orleans Pelicans-Toronto Raptors 119-134 Sembra maledetta questa preseason per i New Orleans Pelicans, battuti per la quinta volta in altrettante sfide amichevoli di preparazione e avvicinamento ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : LeBron James e i Lakers battono Golden State : Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 123-113 Il pubblico di Las Vegas può godersi in anteprima una delle sfide più attese della stagione, quella tra i nuovi di Los Angeles Lakers di LeBron James e ...

NBA - guardie : la top 10 del 2018-19 : Le stelle abitano ancora qui. Certo, James Harden continua a dominare la classifica delle migliori shooting guard Nba, tallonato da Klay Thompson ma il ruolo che qualche anno fa soffriva l'invasione ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Harden formato MVP ne mette 37 - vincono i Clippers di Gallinari : Houston Rockets-Shanghai Sharks 128-86 Fosse stata regular season, i Rockets avrebbero infranto diversi record, a partire da quello di triple segnate in una singola gara: alla sirena finale sono 28 i ...