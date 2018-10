Nazionale | amichevole contro gli Usa il 20 novembre in Belgio

Nazionale - ufficializzata la sede dell’amichevole contro gli USA : si giocherà a Genk il 20 novembre : La Nazionale di Roberto Mancini giocherà a Genk l’amichevole contro gli Stati Uniti Si giocherà alla Luminus Arena di Genk, in Belgio, l’amichevole tra l’Italia di Roberto Mancini e gli Stati Uniti in programma il prossimo 20 novembre. La sede dell’incontro è stata ufficializzata oggi, si tratterà della seconda partita per gli azzurri nella settimana di sosta, dal momento che qualche giorno prima giocheranno a ...

Pronostico e analisi Brasile-Argentina - Amichevole interNazionale 16-10-2018 : Pronostico e analisi di Brasile-Argentina, Amichevole internazionale, 16 ottobre 2018.Il ‘clasico’ per nazionali! Un appuntamento che per gli amanti del pallone è un must, a prescindere che si tratti di Amichevole o incontro ufficiale. Tra un Brasile che cerca conferme, battuto ai mondiali soltanto dalla tenacia del Belgio, ed un’Argentina che sta provando a ricostruire con Scaloni qualcosa di importante dopo le macerie lasciate da Jorge ...

Video/ Italia-Ucraina (1-1) : highlights e gol della partita (amichevole interNazionale) : Video Italia Ucraina (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol dell'amichevole di Genova che ha visto gli azzurri non andare oltre il pareggio nonostante un buon primo tempo.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Probabili formazioni/ Italia Ucraina : quote - le ultime novità live - amichevole interNazionale - : Probabili formazioni Italia Ucraina: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita amichevole di stasera a Marassi.

L'Italia femminile vendica la Nazionale maschile : Svezia battuta in amichevole 1-0. FOTO : Le azzurre guidate da Milena Bertolini hanno battuto la Svezia nell'amichevole giocata allo stadio Zini di Cremona, test importante in vista del Mondiale. Una piccola rivincita nei confronti della ...

Probabili formazioni Italia-Ucraina - amichevole interNazionale 10-10-2018 : E’ finito il tempo degli esperimenti. Mancini deve registrare la squadra in vista della gara di ritorno contro la Polonia, che in caso di stop costerebbe la Serie A della Uefa Nations Cup, quindi contro l’Ucraina di Shevchenko scenderanno i migliori undici possibili. Sheva non è da meno, ed in vista della gara (forse decisiva) con la Repubblica Ceca lancia i titolarissimi.Italia-Ucraina, le ultimissime: Insigne-Berna-Chiesa, tutti assieme!Ed ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si lancia verso Doha - prima un’amichevole in Germania. Quali azzurre in Nazionale? Tra ritorni e infortuni : Mancano soltanto 17 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’Italia si sta preparando alla rassegna iridata che metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (saranno assegnati alle tre squadre che saliranno sul podio nel team event), il DT Enrico Casella deve ancora diramare le convocazioni ufficiali per l’evento e a chiarire ...

Weah di nuovo in campo con la Nazionale - a 51 anni amichevole contro la Nigeria : L'ex attaccante del Milan, Pallone d'Oro nel 1995 e attuale presidente della Liberia, ha giocato da titolare ed è uscito al 79'

Pronostico Messico vs Uruguay - Amichevole InterNazionale 8-9-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Messico-Uruguay, sabato 8 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Messico-Uruguay, sabato 8 settembre. E’ una delle amichevoli internazionali forse più interessanti di tutto questo week-end dedicato alle Nazionali, una delle partite più attese e tutta da seguire. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Messico e Uruguay?Il Messico è reduce da un buon cammino ai recenti ...