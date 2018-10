Napoli | Milik | La rapina? Nessuna pistola! Ma ora comprerò un orologio

Milik ed il racconto della rapina : “a Napoli sono attenti agli orologi” : Arkadius Milik ha svelato come durante la rapina subita non c’è stato l’utilizzo di alcuna arma da fuoco come paventato da alcuni organi d’informazione Arkadius Milik ha raccontato i momenti della rapina subita in quel di Napoli. Non c’è stata la pistola tanto chiacchierata dopo l’accaduto, ecco quanto rivelato dal calciatore polacco: “Nessuno mi ha puntato una pistola alla testa, è bastato bussare al ...

Napoli - Mertens super con il Belgio : Ancelotti può preferirgli Milik? : Una prodezza per il vantaggio iniziale del Belgio. Poi, il pareggio dell'Olanda nell'amichevole che lo ha visto protagonista, ieri sera. Dries Mertens è rientrato a Napoli col morale a mille, pronto ...

Napoli - Milik racconta la rapina : “Mi hanno puntato una pistola in faccia” : Dopo la vittoria, contro i vice campioni d’Europa del Liverpool, che ha mandato in paradiso tifosi e giocatori del Napoli, al termine della partita è avvenuto un brutto episodio che ha visto protagonista l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik. Il polacco è stato fermato da due rapinatori mentre faceva ritorno a casa dopo il match del San […] L'articolo Napoli, Milik racconta la rapina: “Mi hanno puntato una pistola in ...

MILIK - RAPINA CON PISTOLA IN FACCIA A Napoli/ Ultime notizie - Cruciani : "E' una citta no Rolex" : NAPOLI, MILIK RAPINAto: PISTOLA in FACCIA per il Rolex. Ultime notizie, serata choc per il centravanti polacco che a due passi da casa è stato avvicinato da due malviventi su uno scooter(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 22:07:00 GMT)

Napoli - Milik : rapina con pistola in faccia - via il Rolex/ Ultime notizie - il polacco “Notte quasi perfetta" : Napoli, Milik rapinato: pistola in faccia per il Rolex. Ultime notizie, serata choc per il centravanti polacco che a due passi da casa è stato avvicinato da due malviventi su uno scooter(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:25:00 GMT)

Napoli - Milik rapinato dopo il match con il Liverpool : malviventi fuggono con un Rolex da 20mila euro. Tutti i precedenti : Rientrava a casa in zona Varcaturo, frazione del comune di Giugliano, dopo la vittoria contro il Liverpool in Champions League. Ma mentre era a bordo della sua auto, è stato affiancato da due malviventi con il volto coperto a bordo di una moto che gli hanno puntato la pistola alla tempia e lo hanno rapinato. Così Arek Milik, centravanti del Napoli, è stato “alleggerito” di un orologio Rolex Daytona del valore di circa 20mila ...

Napoli - Milik scherza sulla rapina : «È stata una notte quasi perfetta» : Non ha fatto gol in campo, ma è stato comunque al centro di mille attenzioni in campo e fuori. Prima aiutando il Napoli contro il Liverpool in una serata da ricordare, poi protagonista suo...

Napoli - questore al lavoro per trovare i rapinatori di Milik : Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, il questore di Napoli Antonio De Iesu ha ringraziato le forze dell’ordine impegnate nel far sì che tutto filasse liscio durante il match di Champions contro il Liverpool: “Voglio prima di tutto ringraziare i funzionari e tutti gli uomini impiegati in occasione di Napoli-Liverpool che hanno fatto un grande lavoro. Abbiamo sventato ...

Milik - notte da incubo a Napoli : pistola in faccia e rapina : di Giuseppe Crimaldi Choc a Napoli: il bomber polacco Arkadiusz Milik è stato rapinato nella notte mentre rientrava a casa dopo la vittoria di Champions contro il Liverpool. L'episodio si è verificato ...

Napoli : Milik rapinato con pistola : ANSA, - Napoli, 4 OTT - Il calciatore del Napoli, Arkadiusz Milik, rapinato la scorsa notte mentre stava rientrando si è presentato nella mattinata di oggi alla caserma dei carabinieri di Varcaturo ...