Nainggolan tra derby | Juventus e Champions | ' Inter | ti trascino io'

Champions League 2018-2019 : PSV-Inter 1-2 - altra rimonta nerazzurra. Decidono Nainggolan ed Icardi : E’ sempre un Inter di rimonta in questa Champions League . altra vittoria dei nerazzurri, che superano 2-1 il PSV con le reti di Nainggolan ed Icardi , che ribaltano il vantaggio iniziale di Rosario. Un successo fondamentale in ottica qualificazione, visto che ora la squadra di Spalletti si trova in testa insieme al Barcellona a sei punti. La prima occasione della partita è di marca olandese al quarto minuto con Bergwijn: sponda perfetta di ...

Icardi-Nainggolan - intesa da registrare. Ma l'argentino fa poco per aiutarsi : Tra Icardi e Nainggolan non c'è ancora l'intesa necessaria. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come anche il centravanti argentino dovrebbe fare di più per sé stesso e per gli altri. 'In due partite non ha ricevuto una sola palla pulita da Nainggolan , arrivato per ronzargli ...