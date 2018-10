Nainggolan | io e la Roma | Deluso per come sono stato trattato dalla società

Inter - Nainggolan in tackle su Roma e Juve : ecco cosa ha dichiarato il centrocampista belga : Nell’Intervista fiume rilasciata alla Gazzetta dello Sport a pochi giorni di distanza dalla sua prima stracittadina milanese, Radja Nainggolan è tornato sulla sua separazione dalla Roma, non voluta dal calciatore belga, senza risparmiare pesanti accuse alla sua ex società: “È finita non per colpa mia, almeno non del tutto. Sono rimasto deluso da alcuni comportamenti che come uomo non posso accettare. Io ho sbagliato, di sicuro, ...

Inter - Nainggolan sul derby : “Più tranquillo rispetto a quello di Roma - ma il Milan ci farà sudare” : Di derby ne ha vissuti tanti con addosso la maglia giallorossa della Roma, ma adesso Radja Nainggolan si appresta a vivere il primo con i colori dell’Inter. In una lunga Intervista alla Gazzetta dello Sport il centrocampista belga ha parlato proprio di com’è abituato a vivere i giorni che precedono queste partite importanti e delle differenze tra la stracittadina Romana e quella Milanese: “Vivo questa vigilia in maniera ...

Nainggolan è un fiume in piena : “ecco perchè la Juve ce l’ha con me! La Roma mi ha deluso” : Raja Nainggolan ha parlato della sua vita calcistica tra Roma e Milano, con qualche pungente battuta nei confronti della rivale Juventus Raja Nainggolan ha sposato il progetto dell’Inter cinese, puntando ad una crescita che nelle idee nerazzurre mira a fare concorrenza alla Juventus sin da subito in chiave scudetto. Il centrocampista è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport su questi ed altri argomenti d’interesse, come ...

Nainggolan - nuovo negozio a Roma : ci sono anche gli ex compagni : Radja Nainggolan e Roma: un legame che non si spezza. anche se si è lasciato, non bene, con il club giallorosso, Nainggolan oggi era all'inaugurazione del suo negozio, vicino via Cola di Rienzo. ...

Del Piero : 'La Roma può essere il Liverpool italiano - ma Nainggolan...' : Sulle colonne de la Gazzetta dello Sport è Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juventus, ora opinionista sportivo, a commentare l'avvio del campionato e gli obiettivi stagionali delle italiane anche in Champions League. ...

Inter-Roma - retroscena Zaniolo : senza di lui sarebbe saltato l'affare Nainggolan : Come riportato da Sky Sport l'inserimento di Nicolò Zaniolo nella trattativa che ha portato Radja Nainggolan all'Inter non solo è stata importante, ma addirittura è stato il tassello attorno al quale tutto è ruotato. Il ds ...

Inter - la prima vittoria è figlia di Roma Bologna ko 3-0 : Nainggolan - Candreva - Perisic : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI Bologna , 3-5-2, : Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli. Allenatore: Filippo Inzaghi. Inter , 3-4-2-1, ...

Strootman saluta la Roma - un tifoso scrive : 'Ora vendete anche Dzeko?'. E a Nainggolan scappa il like : Ai tempi dei social ogni minima foto, like, frase o commento può generare una serie di conseguenze. Ciò avviene in particolar modo se il 'mi piace' scappa su una critica che sottolinea una certa ...

Nainggolan ed il like contro Monchi e Pallotta : anche l’ex si unisce alla bufera Roma : Strootman ha lasciato la Roma tra mille polemiche, i tifosi non sono d’accordo con le scelte della società, idem Nainggolan In casa Roma, dopo la cessione di Strootman, il tifo giallorosso si è rivoltato contro la proprietà e la dirigenza del club, rei d’aver venduto in un colpo solo tre big del calibro di Alisson, Nainggolan ed appunto Strootman. L’anima della squadra è stata azzoppata ed anche Nainggolan sembra pensarla ...

Roma - Nainggolan mette like al commento di un tifoso : 'Ora vendete anche Dzeko?' : Roma - Nainggolan alimenta il malumore dei tifosi giallorossi per la cessione di Strootman , dopo la sua e quella di Alisson , con un like su Instagram. Il belga ha messo 'mi piace' a un commento di ...