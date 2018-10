Nainggolan è un fiume in piena | “ecco perchè la Juve ce l’ha con me! La Roma mi ha deluso”

sportfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Rajaha parlato della sua vita calcistica trae Milano, con qualche pungente battuta nei confronti della rivalentus Rajaha sposato il progetto dell’Inter cinese, puntando ad una crescita che nelle idee nerazzurre mira a fare concorrenza allantus sin da subito in chiave scudetto. Il centrocampista è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport su questi ed altri argomenti d’interesse, come ad esempio i suoi screzi con i bianconeri: “Sono forti, vincono da 7 anni. Ma il campionato è lungo e finora ci sono stati pochi scontri diretti. Dovremo essere bravi noi che siamo dietro a sbagliare il meno possibile. La pressione dev’essere su di loro, devono sapere che siamo pronti ad approfittare dei loro passi falsi. La mia antipatia? Ne ho subite talmente tante che dopo un po’ non ce la fai più. Glintini dicono che è ...