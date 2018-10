Mussolini-Friedman | insulti in diretta tv | ' Povero str' E lui | ' Cafona'

Mussolini -Friedman - insulti in diretta tv : 'Povero str...' 'Cafona' : Ospiti della trasmissione 'L'aria che tira', su La7, l'europarlamentare del Ppe, Alessandra Mussolini e il giornalista Alan Friedman hanno avuto un acceso scontro verbale sul caso dei bambini ...

Lodi - Alessandra Mussolini vs Friedman : “Povero stronzo - tornatene in America”. “Cafona - dici solo parolacce” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra l’europarlamentare del Ppe, Alessandra Mussolini , e il giornalista Alan Friedman sul caso dei bambini stranieri esclusi dalla mensa di Lodi . Viene interpellato sull’argomento un lavoratore licenziato della Nilfisk di Guardamiglio ( Lodi ): l’azienda, specializzata nella produzione di macchine idropulitrici, ha annunciato la chiusura dello stabilimento nel paese lombardo e la sua delocalizzazione, ...

