MotoGp – Vinales a Motegi per togliersi ogni dubbio | “scopriremo se a fare la differenza

MotoGp – Jorge Lorenzo senza peli sulla lingua : “Valentino Rossi ha sbagliato! Vinales debole? Ecco cosa penso” : Le parole di Jorge Lorenzo riguardo le problematiche Yamaha: il maiorchino prende le difese di Maverick Vinales e punta il dito contro il team e Valentino Rossi Sta per iniziare una nuova settimana appassionante di motori: a partire da giovedì, infatti, tutti gli amanti delle due e delle quattro ruote, saranno impegnatissimi a seguire i propri idoli, partendo dalle conferenze stampa, fino alle gare della domenica. F1 e MotoGp tornano ...

MotoGp – Il bellissimo gesto di Vinales - Maverick da applausi per una nobile causa : il commovente VIDEO : Maverick Vinales dona 81mila euro ad un ragazzo di Roses malato di cancro: il racconto di Oscar Fernandez Maverick Vinales è stato autore di un gesto davvero da applausi. Il pilota spagnolo di MotoGp è andato in aiuto ad un suo concittadino, un ragazzo di Roses, malato di cancro. Il giovane in questione, Oscar Fernandez, aveva lanciato una raccolta fondi su Facebook per poter raggiungere la quota di cui aveva bisogno per una nuova protesi. ...

MotoGp Thailandia - Vinales : «Sapevo di potercela fare» : BURIRAM - ' Sono felicissimo di essere sul podio . Eravamo molto forti soprattutto alla fine della gara, la moto ha fatto quello che doveva fare per tutto il weekend, io sapevo di potercela fare '. ...

MotoGp - GP di Thailandia 2018 : 1° Marquez - 2° Dovizioso - 3° Vinales - 4° Rossi : 2° Dalla Porta, 3° Foggia Di seguito la cronaca della gara 09:51 7 ott Marquez : "E' stato difficile fare tutti questi sorpassi, soprattutto sapendo che negli ultimi giri ho sempre perso nei ...

MotoGp – La Yamaha ritrova il sorriso in Thailandia - la reazione di Rossi e Vinales dopo la gara di Buriram [VIDEO] : Stretta di mano tra Valentino Rossi e Maverick Vinales al termine del Gp della Thailandia: piloti Yamaha soddisfatti dopo la gara di Buriram Un Gp della Thailandia con un finale al cardiopalma: Marquez e Dovizioso hanno regalato uno spettacolo incredibile con uno dei loro favolosi duelli. Al termine di una lotta fatta di sorpassi e controsorpassi, è stato lo spagnolo della Honda, questa volta, ad avere la meglio sul suo rivale della ...

MotoGp – Vinales terzo in Thailandia : “la Yamaha deve ancora migliorare! Dovi-Marquez? Pensavo andassero fuori” : Maverick Vinales tra sorrisi e abbracci: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo il terzo posto di oggi al Gp della Thailandia La Yamaha ha ritrovato il sorriso in Thailandia: Maverick Vinales è tornato finalmente sul podio, con un ottimo terzo posto alle spalle di Marquez e Dovizioso, che hanno regalato un incredibile duello sul circuito di Buriram, mentre Valentino Rossi ha chiuso con un buon quarto posto dopo una gara con i ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez vince dopo un duello emozionante con Dovizioso. Terzo Vinales davanti a Valentino Rossi : Gestire il margine di vantaggio in classifica generale? Nossignore! Marc Marquez (Honda) non smette di stupire e vince anche il Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP dopo un duello mozzafiato con un eccellente Andrea Dovizioso. Lo spagnolo le tenta tutte nel finale per andare a prendersi l’ennesimo gradino più alto della sua carriera, e ci riesce con un sorpasso e contro-sorpasso all’ultima curva del tracciato di Buriram, per ...

MotoGp – Che duello fra Marquez e Dovizioso - Vinales soddisfatto : le parole dei protagonisti nel post gara : Marc Marquez trionfa nel GP della Thailandia battendo Dovizioso dopo uno splendido duello, terzo posto per Vinales: le parole dei protagonisti nel post gara Marc Marquez è il più veloce di tutti a qualsiasi latitudine, anche in Thailandia. Sul tracciato di Buriram il pilota della Honda ingaggia uno splendido duello con Dovizioso (secondo), superato in un finale al cardiopalma. Terza piazza per Vinales che va a podio davanti al compagno di ...

MotoGp - Viñales applaude la Yamaha : 'in gara andremo al massimo - non abbiamo nulla da perdere' : Il pilota spagnolo ha parlato del risultato ottenuto in qualifica, sottolineando la propria felicità per i miglioramenti della Yamaha I problemi sembrano essere alle spalle, almeno qui in Thailandia. ...

MotoGp - Viñales applaude la Yamaha : “in gara andremo al massimo - non abbiamo nulla da perdere” : Il pilota spagnolo ha parlato del risultato ottenuto in qualifica, sottolineando la propria felicità per i miglioramenti della Yamaha I problemi sembrano essere alle spalle, almeno qui in Thailandia. La Yamaha è cresciuta e a Buriram l’ha dimostrato, centrando la top-4 con entrambi i propri piloti. Alessandro La Rocca/LaPresse Secondo Valentino Rossi e quarto Maverick Viñales, con lo spagnolo alquanto felice per aver ritrovato le ...

MotoGp – Il lato umano di Maverick Vinales - le parole che non ti aspetti : “mi sono sentito messo da parte” : Maverick Vinales ed il rapporto con la Yamaha: lo spagnolo del team di Iwata si mette a nudo Maverick Vinales ritrova la serenità nel venerdì di prove libere del Gp della Thailandia: lo spagnolo della Yamaha ha chiuso in prima e seconda posizione rispettivamente le Fp1 e Fp2 sul circuito di Buriram. Sensazioni dunque positive per Vinales che, ai microfoni Sky, al termine della prima giornata di prove thailandesi, ha mostrato il suo lato ...

MotoGp - che liberazione per Viñales : “finalmente mi hanno dato la M1 che chiedevo. La nuova carena? Chiederò a Rossi” : Il pilota spagnolo ha ritrovato il sorriso in Thailandia, la nuova Yamaha gli piace e si vede anche dai risultati ottenuti in pista Una giornata positiva per la Yamaha, soprattutto per Maverick Viñales capace di chiudere al primo e al secondo posto le due sessioni di prove libere di oggi. AFP/LaPresse Sensazioni piuttosto positive per lo spagnolo, sorpreso dal comportamento della sua M1, completamente diversa rispetto a quella delle ultime ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : prove libere 2. Andrea Dovizioso precede Vinales di un soffio - Marquez 4° - Rossi 9° - Lorenzo ko dopo una brutta caduta : Se nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP erano state le Yamaha a dominare, nel secondo turno nella torrida Buriram a farla da padrone sono Andrea Dovizioso (Ducati) e l’equilibrio, dato che i primi dieci sono raccolti in appena tre decimi. Il forlivese, infatti, fa segnare il miglior tempo in 1:31.090 con doppia gomma Soft, precedendo Maverick Vinales (Yamaha) con doppia Hard di 31 millesimi, ...

MotoGp - Thailandia : Vinales davanti nelle prime libere - Rossi secondo : BURIRAM - Ottimo debutto thailandese per le Yamaha: nella prima sessione di libere della MotoGp in vista del Gp in Thailandia, Maverick Vinales è stato il più veloce in 1'31''220 con Valentino Rossi ...