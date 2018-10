MotoGP | GP Giappone 2018 | Valentino Rossi | “Sono ottimista | se abbiamo davvero migliorato

MotoGP - GP Giappone. Dovizioso : "A Motegi l'obiettivo è vincere" : Il Twin Ring Motegi ha una configurazione particolare, del tipo stop and go, con lunghi rettilinei seguiti da curve strette che impongono staccate violente che stressano pesantemente gli impianti ...

MotoGP - Rossi : «Per il Giappone sono ottimista» : MOTEGI - La sua Yamaha ha mostrato buoni progressi nel Gp di Thailandia, chiuso al quarto posto subito dietro il suo compagno di squadra Maverick Viñales, dunque Valentino Rossi arriva ...

MotoGP - Rossi : «In Giappone possiamo essere competitivi» : MOTEGI - La sua Yamaha ha fatto passi avanti nel Gp di Thailandia, chiuso al quarto posto subito dietro il suo compagno di squadra Maverick Viñales, dunque Valentino Rossi arriva carichissimo ...

MotoGP - GP di Giappone 2018 : orari e come vedere la gara in tv : Durante le gare delle tre categorie, grazie al match center dell'App, sarà possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog avrete l'opportunità ...

MotoGP GP Giappone 2018 - Marquez : 'Vincere il Mondiale a Motegi sarebbe importante per la Honda' : Marc Marquez arriva a Motegi con un vantaggio di 77 punti su Andrea Dovizioso, il rivale più vicino in classifica e 99 su Valentino Rossi al momento terzo nel Mondiale. Con 100 punti ancora ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP del Giappone. Poche gioie - ma lo splendido successo di un anno fa : Tra i circuiti preferiti di Andrea Dovizioso non si possono annoverare i due giapponesi (Suzuka e Motegi) dato che il pilota romagnolo non vi ha mai raccolto risultati eccezionali ma, proprio dodici mesi fa, il ducatista ha conquistato una delle sue vittorie più belle e importanti, dopo lo splendido duello all’ultima curva con Marc Marquez sulla pista resa viscida dalla pioggia battente. Nel complesso Andrea Dovizioso nella gara del Sol ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : Ducati davanti tecnicamente alla Honda. Ma è Marc Marquez a fare la differenza… : Motegi, in Giappone, sarà il palcoscenico su quale si esibiranno i primattori delle due ruote di questo Mondiale 2018 di MotoGP. I centauri più forti del Pianeta saranno al via del quartultimo round per regalare spettacolo in un weekend che è quello di casa per la Honda. Sull’asfalto nipponico Marc Marquez ha la concreta possibilità di chiudere i giochi e portarsi a casa il settimo titolo iridato in carriera. Un obiettivo incredibile per ...

MotoGP - in Giappone primo match ball per Marquez : ''Concentrazione e calma'' : ROMA - Con quattro Gp ancora in calendario e 77 punti di vantaggio su Dovizioso, Marc Marquez dorme ormai sereno tra due guanciali. Il pilota spagnolo sa che per il Mondiale numero sette, il quinto in ...

MotoGP – Pedrosa motivato per il Gp del Giappone : “il tracciato di Motegi mi piace molto” : Pedrosa pronto per il Gp del Giappone: le parole dello spagnolo della Honda alla vigilia della gara di Motegi Primo match point per Marc Marquez a Motegi: lo spagnolo della Honda potrà mettere le mani al suo quinto titolo Mondiale già domenica, al Gp del Giappone. Gara importante per la Honda, che corre davanti al suo pubblico: occhi puntati dunque anche su Dani Pedrosa, al suo ultimo Gp del Giappone: “ho fatto dei buoni risultati a ...

MotoGP - GP del Giappone 2018 : tutto quello che c'è da sapere : Questo sarà il 20° GP che si svolge a Motegi - La prima edizione fu quella del 1999. La Honda fa gli onori di casa , sono infatti i proprietari del circuito . La casa di Tokio è la più vincente , con ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP del Giappone. Tre successi a Suzuka - solo due sulla pista del Twin Ring Motegi : Il Motomondiale si appresta a correre a Motegi da venerdì 19 a domenica 21 ottobre nel Gran Premio del Giappone, quartultimo round della stagione 2018 di MotoGP. Il nove volte campione del mondo Valentino Rossi andrà a caccia di un ottimo risultato dopo i primi segnali di risveglio evidenziati dalla Yamaha in Thailandia, anche se non sarà semplice tornare alla vittoria per spezzare un digiuno che dura da 24 gare (l’ultima nel GP ...

MotoGP – Si vola verso Motegi : ecco i piloti protagonisti della conferenza stampa del Gp del Giappone : Marquez, Nakagami e tanti altri: i piloti che saranno presenti alla conferenza stampa del Gp del Giappone Primo match point per Marc Marquez a Motegi: come accaduto nel 2014 e nel 2016, lo spagnolo della Honda potrebbe essere incoronato campione del mondo già domenica, al termine del Gp del Giappone. La Ducati cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Marquez e rimandare più possibile la sua festa. A Motegi, inoltre, bisognerà tenere ...

MotoGP - Marquez può diventare campione a Motegi : ORARI e DIRETTE TV del Gp del Giappone : Sveglia presto, cornetto e caffè caldo: domenica c'è il primo match point per Marc Marquez a Motegi. ORARI e DIRETTE tv del Gp del Giappone: ecco come seguirlo Basta poco, davvero pochissimo, a Marc ...

MotoGP – Marquez può diventare campione a Motegi : ORARI e DIRETTE TV del Gp del Giappone : Sveglia presto, cornetto e caffè caldo: domenica c’è il primo match point per Marc Marquez a Motegi. ORARI e DIRETTE tv del Gp del Giappone: ecco come seguirlo Basta poco, davvero pochissimo, a Marc Marquez per mettere le mani sul suo quinto titolo Mondiale. Lo spagnolo della Honda potrà diventare campione del mondo di MotoGp già a Motegi, domenica, quando mancheranno ancora tre gare al termine della stagione 2018. Occhi puntatissimi ...