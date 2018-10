MotoGP Dovizioso vuol fermare Marquez | A Motegi per la rivincita

MotoGP - GP Giappone. Dovizioso : "A Motegi l'obiettivo è vincere" : Il Twin Ring Motegi ha una configurazione particolare, del tipo stop and go, con lunghi rettilinei seguiti da curve strette che impongono staccate violente che stressano pesantemente gli impianti ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Non vedo l’ora di provare a prendermi la rivincita su Marquez” : Jorge Lorenzo lascerà la Ducati a fine stagione per andare ad affiancare Marc Marquez alla Honda e Andrea Dovizioso, alla vigilia del GP del Giappone, ha parlato dell’ormai ex compagno di squadra e della corsa iridata che pare al capolinea, mettendo pepe sul finale del Motomondiale 2018, che fa tappa a Motegi. A marca.com l’italiano ha dichiarato: “I suoi tre successi di fila mi hanno colpito ovviamente, è normale, poiché ha ...

MotoGP – Dovizioso lancia la sfida a Marquez a Motegi tra consapevolezze e obiettivi : “voglio prendermi la rivincita” : GP del Giappone: il Ducati Team a Motegi per il secondo dei quattro GP oltreoceano di fine stagione, le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia della gara giapponese Dopo il GP della Thailandia, disputato due domeniche fa a Buriram e che ha visto Dovizioso tagliare il traguardo in seconda posizione, il Ducati Team arriva a Motegi per il Gran Premio del Giappone, quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGp 2018 e seconda tappa ...

MotoGP – Dovizioso pensa già al 2019 - Andrea non teme la Honda : “sulla carta sono i migliori - ma…” : Andrea Dovizioso e la consapevolezza della competitività della Ducati: il forlivese del team di Borgo Panigale pronto ad un 2019 da favola Il Gp del Giappone è ormai alle porte: i piloti sono già in viaggio o addirittura sono già approdati in terra asiatica in vista della gara di Motegi, che si disputerà domenica, alle 7.00 italiane. Marc Marquez si gioca il suo primo match point: lo spagnolo, così come accaduto nel 2014 e nel 2016, ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP del Giappone. Poche gioie - ma lo splendido successo di un anno fa : Tra i circuiti preferiti di Andrea Dovizioso non si possono annoverare i due giapponesi (Suzuka e Motegi) dato che il pilota romagnolo non vi ha mai raccolto risultati eccezionali ma, proprio dodici mesi fa, il ducatista ha conquistato una delle sue vittorie più belle e importanti, dopo lo splendido duello all’ultima curva con Marc Marquez sulla pista resa viscida dalla pioggia battente. Nel complesso Andrea Dovizioso nella gara del Sol ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : Marc Marquez può già chiudere i conti. Andrea Dovizioso vuole rovinare la festa : La scorsa stagione il Gran Premio del Giappone di MotoGP fu uno dei più belli ed avvincenti non solo dello scorso campionato, ma degli ultimi anni. il duello tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso sotto la pioggia incessante di Motegi regalò uno spettacolo davvero incredibile, con la vittoria del romagnolo proprio all’ultima curva dopo un corpo a corpo con il rivale spagnolo. Con quel successo il ducatista provò l’ultimo disperato ...

MotoGP – Dovizioso tra complimenti e rimproveri : Andrea fa commuovere il giornalista thailandese : Andrea Dovizioso fa commuovere il giornalista thailandese dopo il Gp di domenica scorsa a Buriram Una settimana di stop, prima dell’inizio del trittico asiatico di MotoGp. I campioni delle due ruoti sono scesi in pista domenica scorsa, per il primo storico Gp della Thailandia, che ha regalato un grandissimo spettacolo col duello all’ultimo sorpasso tra Dovizioso e Marquez, al termine del quale ha avuto la meglio lo spagnolo ...

MotoGP - Marc Marquez e quel paragone con Andrea Dovizioso : “siamo come Schwantz e Rainey” : Il pilota della Honda ha paragonato il suo duello con Dovizioso a quello tra Schwantz e Rainey Un duello bellissimo, ricco di spettacolo e colpi di scena. Marquez e Dovizioso hanno regalato spettacolo in Thailandia, sorpassandosi a vicenda fino all’ultima curva, dove ad avere la meglio è stato lo spagnolo della Honda, avvicinatosi così al settimo titolo in carriera. AFP/LaPresse Un momento d’oro per il rider di Cervera, che non ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Andrea Dovizioso candidato alla piazza d’onore. Segnali di risveglio per la Yamaha ma… : -4 al termine dell’avventura del Mondiale 2018 di MotoGP. Il caldo torrido della Thailandia ha accolto i centauri più veloci del mondo e il settimo successo stagionale di Marc Marquez è stato all’insegna dello spettacolo. Un nuovo duello con la Ducati di Andrea Dovizioso ha animato la scena e nel gioco dei sorpassi e dei controsorpassi è stato lo spagnolo a prevalere, permettendogli di volare ulteriormente nella graduatoria generale: ...

VIDEO Highlights MotoGP GP Thailandia : Marc Marquez vince la battaglia stellare con Dovizioso - Valentino Rossi quarto : Oggi è andato in scena il bellissimo GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Buriram i piloti si sono dati battaglia per la vittoria: Marc Marquez è riuscito a prevalere grazie a un sorpasso stellare su Andrea Dovizioso che poi non è riuscito a restituire il favore all’ultima curva. Valentino Rossi è tornato competitivo e ha concluso in quarta posizione alle spalle del compagno di squadra Maverick Vinales. Di ...

MotoGP – Jorge Lorenzo mai così… ‘dolce’ : i tweet del ducatista per Marquez - Dovizioso e i piloti Yamaha [FOTO] : Jorge Lorenzo si congratula con i migliori del Gp della Thailandia: i tweet del maiorchino della Ducati, costretto al forfait a causa di un infortunio Un Gp della Thailandia sopra ogni aspettativa: su un circuito poco conosciuto dai piloti della MotoGp, i campioni delle due ruote sono riusciti a regalare spettacolo puro con un duello al cardiopalma, sul finale della gara, tra Dovizioso e Marquez, al termine del quale è stato lo spagnolo ...

MotoGP - Pagelle GP Thailandia 2018. Marc Marquez show - Valentino Rossi rinato - Dovizioso sogna per il futuro : Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP, precedendo Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti scesi in pista a Buriram. Marc Marquez: 10. Si inventa una manovra d’antologia alla curva 5 sorpassando Dovizioso in un modo davvero incredibile. show da vero Campione del Mondo che non si tira indietro nonostante il campionato sia deciso e tira fuori tutto il ...

