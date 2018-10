Moto3 – “Buon compleanno Bulega” | la festa a sorpresa è da infarto per Nicolò VIDEO

sportfair

: RT @rtrsports: MotoGP, sponsorizzare le categorie inferiori non è solo un buon primo passo - rtrsports : RT @rtrsports: MotoGP, sponsorizzare le categorie inferiori non è solo un buon primo passo - MartyRonzi : Una volta ero al Mugello a vedere come ogni anno la MotoGP, mio padre mi guarda durante la Moto3 e mi dice:'Secondo… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)Bulega ha festeggiato il suo 19°assieme ai suoi amici: il pilota scappa a gambe levate dalla sua, ecco perchèBulega festeggia i suoi 19 anni insieme ai suoi amici, che per l’occasione gli hanno organizzato unache ha sicuramente ‘lasciato il segno’ nel pilota protagonista del campionato di. Il giovane motociclista, cha ha dato forfait per il Gp di Giappone a causa di un infortunio alla mano, apre la porta della stanza in cui è stato organizzato tutto, ma lo scoppiettare dei botti lo traumatizza così tanto che scappa via impaurito. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL<<