Moto2 | GP Giappone 2018 | Francesco Bagnaia parte per il trittico asiatico con

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Fino a qualche settimana fa, più esattamente al ritorno in pista dopo le vacanze estive, c’era la netta sensazione che il titolo del Mondialesi sarebbe deciso sul filo di lana, addirittura in occasione della gara di Valencia. Dopo il successo di Miguel Oliveira in Repubblica Ceca, a metà agosto, sembrava che il portoghese fosse pronto a tenere la manopola del gas a tutta, per iniziare il rush finale da leader della classifica generale. Da quel momento, invece,“Pecco”, è stato in grado di invertire la tendenza, piazzando tre vittorie ed un secondo posto nell’ultimo poker di gare, volando in vetta con ben 28 punti di margine nei confronti del rivale. Un bottino di tutto rispetto, che va oltre una singola gara e, dato che ne mancano appena quattro al termine del campionato, spiega perfettamente l’attuale situazione in classifica. ...