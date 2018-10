Morto Paul Allen | fondò Microsoft insieme a Bill Gates

Morto Paul Allen - co-fondatore di Microsoft : A 65 anni si è spento a Seattle, la sua città, Paul Allen il co-fondatore di Microsoft, per complicazioni legate a un linfoma non Hodgkin. Il 1° ottobre aveva annunciato di essersi riammalato della medesima forma di cancro che lo aveva aggredito nel 2009. Riservato, figlio di bibliotecari e genio dei computer e del personal computing, Allen è stato uno dei pionieri che hanno aperto la frontiera della rivoluzione tecnologica. Nel 1975 fondò ...

Chi era Paul Allen - il cofondatore di Microsoft Morto a 65 anni : (Foto: only media use / David Patton / Vulcan) Il destino nel passato. Così andrebbe ricordato Paul Allen, cofondatore di Microsoft assieme al più noto Bill Gates. Allen ha tenuto testa a un linfoma non Hodgkin per più di 35 anni, tumore che non gli ha dato modo di restare ancorato all’azienda con continuità, dovendosene allontanare per curarsi, ed è deceduto il 15 ottobre. Nonostante le difficoltà, ha guidato l’azienda di Redmond per un ...

È Morto Paul Allen - insieme a Bill Gates aveva fondato Microsoft : Paul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul AllenPaul Allenaveva 65 anni Paul Allen, morto lunedì a Seattle, e da decenni lotta con il male che l’ha ucciso un linfoma non Hodgkin. Il suo nome forse ai più non suona noto come quello di Bill Gates, ma i due, insieme hanno fondato Microsoft. Ad annunciare la morte è stata la famiglia del magnate, il 21esimo uomo più ricco al mondo secondo Forbes. A ...

È Morto il co-fondatore di Microsoft Paul Allen : È morto il co-fondatore di Microsoft Paul Allen all'età di 65 anni, era un grandissimo filantropo e un appassionato di sport tanto da possedere ben due team, uno di football americano e uno di basket.Ha perso la sua battaglia dopo aver annunciato che il cancro del 2009 era tornato a bussare, più forte di prima. L'annuncio è arrivato dalla sua società Vulcan, specializzata nella gestione delle attività del magnate. Ora, un post sul suo profilo ...

È Morto Paul Allen - co-fondatore di Microsoft. Aveva 65 anni : Il miliardario Paul Allen, che ha fondato Microsoft con Bill Gates nel 1975, è morto all'età di 65 anni. Lo ha reso noto la sorella, Jody Allen, con un comunicato. All'inizio di ottobre, il geniale ed eclettico co-fondatore di Microsoft, Aveva fatto sapere via Twitter e sul suo sito web di avere di nuovo il cancro, il linfoma non-Hodgkin che sembrava aver sconfitto nove anni prima. Some personal news: Recently, I ...

