Morto in Australia Ian Kiernan | il fondatore della campagna Clean Up

meteoweb.eu

: Australia, morto Ian Kiernan fondatore di 'Puliamo il mondo' ? - RaiNews : Australia, morto Ian Kiernan fondatore di 'Puliamo il mondo' ? - ManifatturaBin : Australia: morto Ian Kiernan, fondatore 'Puliamo il mondo' - Inquinamento - - DarioGiuffrida1 : RT @RaiNews: Australia, morto Ian Kiernan fondatore di 'Puliamo il mondo' ? -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)a 78 anni per un cancro Ian, velista ambientalistano. Co-Up, nel 1993 ha promosso anche laUp the World, che ha coinvolto decine di milioni di volontari in tutto il mondo. E’ stato il primono a fare la circumnavigazione del mondo in solitaria, ed è rimasto sconvolto dalla quantità di rifiuti che ha incontrato negli 8 mesi trascorsi da solo in mare. L'articoloinIan, ilUp Meteo Web.