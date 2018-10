Morto Arto Paasilinna | addio allo scrittore culto finlandese de “L’anno della lepre” a 76

Arto Paasilinna è Morto - addio all'autore de L'anno della lepre : È morto a 76 anni lo scrittore finlandese Arto Paasilinna, conosciuto e amato in tutto il mondo per il suo romanzo ' L'anno della lepre ' che in Italia ha venduto finora oltre 120.000 copie. Malato da tempo, Paasilinna è morto il 15 ottobre in una casa di riposo vicino a Helsinki. Tra le ...

Morto Baumann - il numero uno del basket mondiale : infarto fatale a Buenos Aires : Lutto nel mondo olimpico. È Morto a Buenos Aires il componente del Cio e segretario generale della Federazione internazionale di basket, Patrick Baumann . Il dirigente svizzero, da tempo numero uno della ...

Jimmy Duquennoy Morto d'infarto - il ciclista belga aveva 23 anni Video : È morto il ciclista belga Jimmy Duquennoy , ne ha dato notizia il team WB-Aqua Protect-Veranclassic che ha spiegato di aver 'appreso sabato mattina la terribile e insopportabile notizia della morte ...

Morto Zanza - il re dei 'vitelloni' romagnoli aveva 63 anni : 'Infarto mentre era con una 23enne' : Se n'è andato proprio come aveva vissuto per quasi tutta la sua vita. C'è tutta la riviera romagnola in lutto, ma probabilmente la notizia colpirà un po' in tutta Europa: è Morto , all'età di 63 anni ,...

VD : uomo Morto dopo controllo polizia - era infarto e non overdose : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Morto l'attore Burt Reynolds colpito da un infarto. Aveva 82 anni - : Star della Hollywood anni '70 e '80, si è spento in Florida. Aveva raggiunto il successo con film come "Un tranquillo weekend di paura", "Quella sporca ultima meta", "Il bandito e la madama". Nel 1997 ...

È Morto il canoista colpito da infarto : Il malore sull'Isola Boschina. L'uomo, 67 anni, bresciano, stava per affrontare una nuova tappa della discesa a remi da Mantova a Ferrara