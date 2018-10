Morto a 87 anni Mario Bandiera | patron della griffe Les Copains e socio del Bologna Calcio

Morto Arto Paasilinna - addio allo scrittore culto finlandese de “L’anno della lepre” a 76 anni : Uno dei maggiori narratori scandinavi, Arto Paasilinna, è Morto all'età di 76 anni. Lo scrittore finlandese è stato un modello per molti altri autori, capace di raccontare la vita naturale e la difesa dell'ambiente in modo divertente e paradossale riuscendo a far ridere narrando le vicende più tragiche. Ha pubblicato in Italia 17 libri tra cui il celebre "L'anno della lepre"Continua a leggere

Chi era Paul Allen - il cofondatore di Microsoft Morto a 65 anni : (Foto: only media use / David Patton / Vulcan) Il destino nel passato. Così andrebbe ricordato Paul Allen, cofondatore di Microsoft assieme al più noto Bill Gates. Allen ha tenuto testa a un linfoma non Hodgkin per più di 35 anni, tumore che non gli ha dato modo di restare ancorato all’azienda con continuità, dovendosene allontanare per curarsi, ed è deceduto il 15 ottobre. Nonostante le difficoltà, ha guidato l’azienda di Redmond per un ...

È Morto Paul Allen - co-fondatore di Microsoft. Aveva 65 anni : Il miliardario Paul Allen, che ha fondato Microsoft con Bill Gates nel 1975, è morto all'età di 65 anni. Lo ha reso noto la sorella, Jody Allen, con un comunicato. All'inizio di ottobre, il geniale ed eclettico co-fondatore di Microsoft, Aveva fatto sapere via Twitter e sul suo sito web di avere di nuovo il cancro, il linfoma non-Hodgkin che sembrava aver sconfitto nove anni prima. Some personal news: Recently, I ...

Paul Allen è Morto : addio al co-fondatore di Microsoft/ Ultime notizie - si è spento a soli 65 anni : Paul Allen è morto: addio al co-fondatore di Microsoft. Ultime notizie, si è spento a soli 65 anni a seguito di una lunga battaglia contro il cancro, purtroppo persa(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 08:17:00 GMT)

È Morto Paul Allen - cofondatore di Microsoft e filantropo - aveva 65 anni : Paul Allen, il fondatore di Microsoft con Bill Gates e filantropo, è morto lunedì 15 ottobre a causa delle complicazioni per un tumore ai linfonodi, aveva 65 anni. Allen aveva rivelato di avere avuto una recidiva del linfoma non Hodgkin The post È morto Paul Allen, cofondatore di Microsoft e filantropo, aveva 65 anni appeared first on Il Post.

Morto Paul Allen - co-fondatore di Microsoft. Aveva 65 anni : Il miliardario Paul Allen, che ha fondato Microsoft con Bill Gates nel 1975, è Morto all'età di 65 anni. Lo ha reso noto la sorella, Jody Allen, con un comunicato. All'inizio di ottobre, il geniale ed eclettico co-fondatore di Microsoft, Aveva fatto sapere via Twitter e sul suo sito web di avere di nuovo il cancro, il linfoma non-Hodgkin che sembrava aver sconfitto nove anni prima. "Mio fratello era un ...

È Morto l'attore Gilberto Idonea : aveva 72 anni : Oggi, venerdì 5 ottobre, è venuto a mancare all'eta' di 72 anni Gilberto Idonea, stroncato da un infarto, anche se era malato gia' da un po' di tempo [VIDEO]. Nel corso della sua carriera, oltre ad aver ricoperto diversi ruoli al teatro e al Cinema, ha lavorato anche in diverse serie televisive, tra le quali ricordiamo L'Onore e il Rispetto con Gabriel Garko, dove ha vestito i panni del procuratore Trapanese, un uomo colluso con la mafia. Al ...

A 65 anni è Morto Paul Allen co-fondatore di Microsoft : E’ morto Paul Allen co-fondatore di Microsoft. Si è spento a Seattle all’età di 65 anni per complicazioni legate a

San Benedetto Po - spara al figlio della compagna : Morto ragazzo di 33 anni : San Benedetto Po , Mantova, , 15 ottobre 2018 - Un uomo di 76 anni ha ucciso con un colpo di pistola , la scorsa notte a San Benedetto Po , il figlio 33enne della propria compagna. Il fatto, avvenuto ...

Incidente a Groppino nei pressi di Corsalone : Morto l’imprenditore Alessandro Nanni : Un morto e tre feriti gravi. E’ il bilancio dell’Incidente avvenuto a Groppino nei pressi di Corsalone. Nell’impatto è morto Alessandro

Ad Auronzo di Cadore Morto Andrea Larese Filon escursionista di 74 anni : Ad Auronzo di Cadore alcuni escursionisti si sono imbattuti in un uomo di 74 anni. Andrea Larese Filon si è accasciato

Ad Auronzo di Cadore Morto un escursionista di 74 anni : Ad Auronzo di Cadore alcuni escursionisti si sono imbattuti in un uomo di 74 anni. A.L.F. è stato trovato gravemente

Bambino "vampiro" scoperto 1500 anni dopo/ Necropoli di Lugnano in Umbria : era Morto di malaria e gli antichi : Nella Necropoli di Lugnano in Umbria è stato scoperto un Bambino "vampiro" risalente a 1500 anni fa. Probabilmente morì di malaria, sconvolgente la sua sepoltura.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:53:00 GMT)

Morto a 51 anni segretario generale Fiba Patrick Baumann : Roma, 14 ott., askanews, - Lutto nel mondo olimpico. E' Morto all'età di 51 anni per un infarto il membro Cio e segretario generale della federazione internazionale di basket, Patrick Baumann. Il dirigente svizzero si trovava a Buenos ...