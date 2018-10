Moreschi e Camera Buyer hanno fatto una scarpa insieme

gqitalia

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) A metà strada tra una sneaker e un hiking boot nasce con un design unico Best Treck, lanata dalla collaborazione tra, il marchio di calzature di Vigevano, edei. Un progetto che presta attenzione a ogni dettaglio, dal pellame, un vitello speciale a cui viene applicato un film gommato per dare allaun aspetto opaco molto contemporaneo, e renderla al contempo più resistente agli agenti atmosferici e all’usura. Si fa notare anche la suola che ricorda i denti di uno squalo e che a dispetto dellìapparenza è piuttosto leggera grazie alla particolare mescolanza di gomma in cui è realizzata. Best Treck è un progetto realizzato in esclusiva per “The Best Shops” e sarà distribuito in selezionate boutique, in tutta Italia.