Morandi | i residenti della “zona arancione” | “Dimenticati e senza garanzie per il futuro

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) A un passo dai 12 palazzi evacuati il giorno del crollo del Ponte, dove vivevano le 255 famiglie degli sfollati che stanno dividendosi in queste settimane tra appartamenti messi a disposizione dal Comune e contributo per l’autonoma sistemazione, continuano a vivere gli abitanti di quella che ora viene chiamata, anche se formalmente non esiste come tale. “Il nostro palazzo ha il portone al limitezona rossa – ci mostra Gianni Viviano, residente in via Porro – come potete vedere tutti gli appartamentiscala C del condominio sono oltre il limite di sicurezza”. Un’anomalia che porta ia chiedere tutele eper la propria sicurezza: “Ero al correntesituazione, ma non siamo ancora riusciti a sbloccarla” spiega l’assessore Pietro Piciocchi, invitato a un’assemblea pubblica daivia. I...