Mondiali volley 2018 | giornata di trasferimento per l’Italia | le parole del ct Mazzanti

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu e Tijana Boskovic. In palio la palma di miglior giocatrice del Pianeta : Sono le opposte più forte degli ultimi anni, le due bomber in grado di cambiare le sorti delle partite che giocano e di trascinare le proprie formazioni, sono due delle migliori interpreti del gioco offensivo nel panorama della pallavolo contemporanea e ora vogliono giganteggiare ai Mondiali 2018 di Volley femminile: Paola Egonu da Cittadella e Tijana Boskovic da Trebigne, separate da appena un anno e mezzo (classe 1998 l’azzurra, classe ...

Italia-Cina - semifinale Mondiali volley femminile 2018 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : Venerdì 19 ottobre si giocherà Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfideranno per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata: la nostra Nazionale insegue la seconda finale della sua storia dopo quella vinta a Berlino 2002, le asiatiche puntano alla sesta (hanno perso le ultime tre, vinte quelle del 1982 e 1986). Le Campionesse Olimpiche sembrano essere leggermente ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Cina favorita nella semifinale con l’Italia. L’esperienza può fare la differenza : L’esperienza, quella che alla vigilia, in sede di presentazione, avrebbe potuto essere un ostacolo per l’Italia fin dai primi passi del Mondiale, ora, alla stretta finale, può davvero fare la differenza e le azzurre, giunte fino alla final four, potrebbero pagare dazio nelle sfide con squadre dall’età media più alta di loro. Il tutto a partire dalla semifinale con la Cina: partita già complicata di suo perchè la Cina è campione ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu contro Lonneke Sloetjes - testa a testa per la classifica marcatrici! Danesi e Sylla show tra muro e attacco : Il duello tra Paola Egonu e Lonneke Sloetjes è ormai entrato nel vivo, i due opposti sono in piena lotta per la classifica marcatrici ai Mondiali 2018 di Volley femminile: quando mancano soltanto due partite al termine della rassegna iridata (semifinali e finali), l’azzurra ha già messo a segno 246 punti cioè 8 in più rispetto all’olandese (238). Il testa a testa si preannuncia appassionante in vista della Final Four di Yokohama ...

Calendario Mondiali volley femminile 2018 : le date delle semifinali e della finale. Programma - orari e tv : La Nazionale italiana di pallavolo femminile è tra le prime quattro al mondo: in Giappone ora dal sogno iridato ci dividono soltanto due partite. Nelle semifinali di venerdì 19 ottobre le azzurre se la vedranno con la Cina, già incontrata (e battuta) nella prima fase. Dall’altra parte del tabellone sfida tra Serbia ed Olanda. La tv giapponese ha obbligato l’Europa a svegliarsi presto per seguire le due sfide: serbe ed olandesi si ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la nascita dell’Italia del futuro - l’inizio di una nuova era. Un sogno da inseguire - le azzurre ci credono! : L’inizio di una nuova era, l’alba di un nuovo ciclo che ci auguriamo vincente, l’esplosione di talenti individuali uniti in un gruppo solido e costruito in ogni minimo dettaglio. Questa è l’Italia del futuro, quella che è esplosa definitivamente in Giappone e che a suon di vittorie è riuscita a fare la differenza ai Mondiali 2018 di Volley femminile: sono passati appena due anni dalle drammatiche Olimpiadi di Rio 2016, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : quando si giocano le semifinali? Italia-Cina e Olanda-Serbia. Programma - orari e tv : Tutto pronto: venerdì 19 ottobre si giocheranno le semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile, sarà Yokohama (Giappone) a ospitare le due partite che valgono un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata. Prima la sfida tra Serbia e Olanda, poi il match più atteso per il Bel Paese, quello che vede in campo la nazionale italiana contro la Cina, alle ore 9.10. Andiamo a scoprire il Programma, gli orari e come seguire in TV le ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia - Cina - Serbia - Olanda : chi vincerà il titolo? Lotta totale tra quattro colossi : Italia, Cina, Serbia, Olanda. Chi vincerà i Mondiali 2018 di Volley femminile? Sono rimaste quattro squadre in corsa per il titolo iridato, le formazioni che si sono messe maggiormente in luce nell’arco di queste due abbondanti settimane di gara sono riuscite ad arrivare alla Final Four che si disputerà a Yokohama (Giappone) il 19-20 ottobre. Rispetto ai pronostici della vigilia, sono rimaste escluse gli USA detentori del trofeo, la ...

Semifinale Mondiali volley femminile 2018 : Italia-Cina - quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : Venerdì 19 ottobre (ore 09.10) l’Italia affronterà la Cina nella Semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le azzurre sfideranno le Campionesse Olimpiche in un match da dentro o fuori: chi vince si qualifica all’atto conclusivo da giocare contro Serbia o Olanda, chi perde si dovrà accontentare di lottare per la medaglia di bronzo. La nostra Nazionale, alla quarta Final Four della sua storia, spera di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : semifinale Italia-Cina - le avversarie delle azzurre ai raggi X. Le Campionesse Olimpiche spaventano con Zhu Ting : L’Italia ora è davvero a un passo dal sogno. Grazie a una cavalcata strepitosa fatta di dieci vittorie e una sola sconfitta (ininfluente contro la Serbia), le azzurre si sono qualificate alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile e venerdì 19 ottobre (ore 09.10) torneranno in campo a Yokohama (Giappone) per affrontare la Cina in un match da dentro o fuori: le ragazze di Davide Mazzanti vanno a caccia della vittoria contro le ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il tabellone delle semifinali. Calendario - programma - orari e tv delle partite : Venerdì 19 ottobre si giocheranno le semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile, sarà Yokohama (Giappone) a ospitare le due partite che valgono un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata. Ad aprire le danze, alle ore 06.40, il big match tutto europeo tra Serbia e Olanda, rivincita dell’ultima finale continentale: le slave dei fenomeni Tijana Boskovic e Brankica Mihajlovic partiranno leggermente favorite nei confronti ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la TV giapponese ha vinto - lo sport ha perso. Stravolto il palinsesto delle semifinali - si gioca all’alba in Europa : Oggi il potere della televisione giapponese si è palesato con tutto il suo fragore, i network del Sol Levante hanno letteralmente Stravolto le logiche del programma delle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a Yokohama nella giornata di venerdì 19 ottobre. Le due sfide si disputeranno infatti alle ore 06.40 (Serbia-Olanda) e alle ore 09.10 (Italia-Cina) perché alle ore 12.20 è prevista la finalina per il quinto ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - la semifinale dei sogni! La battaglia di Yokohama contro le Campionesse Olimpiche - le azzurre vogliono osare : L’Italia sfiderà la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile, l’appuntamento è per venerdì 19 ottobre (ore 09.10) a Yokohama (Giappone) per un incontro che speravamo di giocare da almeno quattro anni. Si tratta infatti della rivincita della semifinale dell’ultima rassegna iridata, le asiatiche si imposero per 3-1 nella bolgia di Milano e poi persero l’atto conclusivo contro gli USA: proprio al ...