Mondiali femminili | Mazzanti | ' La nostra forza è l' identità'

Volley : Mondiali femminili : l'Italia cede alla Serbia ma non fa male : LA CRONACA DEL MATCH- Mazzanti non fa ad inizio match l'annunciato turn over. Un solo avvicendamento nel sestetto azzurro con Pietrini al posto di Sylla. l'Italia scende in campo con Malinov in ...

Mondiali femminili 2018 : la gioia azzurra dopo la conquista della semifinale : Sono contentissima, ci hanno fatto un po' penare, ma alla fine siamo tra le prime quattro al Mondo. Domani ci aspetterà un'altra battaglia, la Serbia è una squadra molto fisica con un due grandi ...

Mondiali di volley femminili : l’Italia soffre - ma batte 3-2 il Giappone ed è in semifinale : La decima vittoria dell’Italia ai Mondiali è un soffrissimo 3-2 sul Giappone padrone di casa ma intanto vale con una partita di anticipo la qualificazione alla semifinale. Gran bel regalo di compleanno (oggi sono 42) per il ct Davide Mazzanti, che domani potrà vivere con molta più serenità l’incrocio con la favorita Serbia, altra promossa alle semi...

Volley : Mondiali femminili : l'Olanda in semifinale con la Cina - Usa ko : NAGOYA, GIAPPONE,- Le Campionesse del Mondo uscenti degli Stati Uniti non difenderanno il titolo conquistato quattro anni fa in Italia. La formazione di Kiraly perde per il secondo giorno consecutivo al tie break arrendendosi, dopo la ...

Italia in semifinale ai Mondiali femminili di volley. Battuto il Giappone : L'Italia batte il Giappone e vola in semifinale ai mondiali di volley in corso ad Osaka. Le azzurre hanno Battuto le padroni di casa per 3-2, in una partita giocata fino all'ultimo punto. Si tratta della decima vittoria su dieci partite.Con queste vittoria la squadra guidata da Davide Mazzanti è certa della qualificazione alle semifinali. Domani le azzurre, imbattute nella rassegna iridata , affronteranno la Serbia. La Final Four è ...

Volley : Mondiali femminili : l'Olanda batte gli Usa - in semifinale con la Cina : NAGOYA, GIAPPONE,- Incredibile epilogo della seconda partita della Pool H del Mondiale Femminile . Olanda e Stati Uniti hanno dato vita ad un match da dentro o fuori, dagli alti contenuti emotivi. Le ...

Mondiali femminili Volley 2018 : Olanda batte USA e vola alle Final Four : Mondiali Femminili Volley 2018, l’Olanda approda alla Final Four dopo aver superato gli USA per 3-2 L’Olanda vola in semiFinale ai Mondiali di pallavolo Femminili in corso di svolgimento in Giappone. Le ‘orange’ hanno battuto a Nagoya le campionesse uscenti degli Stati Uniti 3-2 (30-32, 15-25, 25-22, 25-15, 15-9) accedendo così alle Final Four. L’ultima sfida del gruppo H domani quando si affronteranno Olanda ...

Mondiali femminili 2018 : domani l'esordio dell'Italia nella 3a fase - alle 12.20 c'è il Giappone : Il primo ostacolo sulla strada di Chirichella e compagne sarà il Giappone, squadra che rispetto ai pronostici della vigilia è riuscito a ritagliarsi un posto tra le sei migliori formazioni al mondo. ...

Mondiali femminili 2018 : domani al via la terza fase - le parole di capitan Chirichella : C'è ovviamente un po' di tensione, però sicuramente è maggiore la voglia di scendere in campo e confrontarci con le migliori squadre al mondo. Tra allenamenti e studio delle avversarie ci stiamo ...

Mondiali femminili Volley 2018 – Coach Mazzanti analizza Giappone e Serbia : “dobbiamo fare attenzione a” : In vista delle partite della terza fase dei Mondiali Femminili di Volley 2018, Coach Mazzanti analizza Giappone e Serbia, prossime avversarie dell’Italia Prima giornata a Nagoya per la nazionale italiana femminile, da lunedì prossimo impegnata nella terza fase del Campionato del Mondo 2018. Le ragazze di Davide Mazzanti nella mattinata Giapponese si sono trasferite da Osaka, tramite “Shinkansen” (il treno proiettile capace di andare ...

Mondiali femminili Volley 2018 – Al via la 3ª fase - Italia nel gruppo G : date e orari delle partite delle azzurre : Italia sorteggiata nel gruppo G nella terza fase dei Mondiali femminili di Volley 2018: ecco date e orari delle partite delle azzurre La nazionale Italiana femminile nella terza fase del Mondiale (a sei squadre) è stata inserita nella pool G con Serbia e Giappone. L’altro raggruppamento (Pool H) è composto da Olanda, Stati Uniti e Cina. La terza fase si disputerà a Nagoya dal 14 al 16 ottobre. Le ragazze di Mazzanti scenderanno in campo ...