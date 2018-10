Monaco | presentato Thierry Henry | ' Mi ispiro a Guardiola e Wenger Il Principato ha un

sport.sky

: Salerno. Presentato Monaco, il suo nome ha unito il centro destra | Media News 24 - Enzo_Ciancio : Salerno. Presentato Monaco, il suo nome ha unito il centro destra | Media News 24 - salernopost : Elezioni Provinciali, Roberto Monaco presenta la propria candidatura Roberto Monaco, attuale sindaco di Campagna,… - TecnosealAnodes : #TecnosealNews Si continua a parlare di explorer yacht con questa produzione #MadeInItaly. Il 67 M Explorer, prese… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Non parlo della politica del club, o almeno non adesso. Ciò che conta per me è la sfida di Strasburgo, la prossima di Ligue1, ndr,, e so che i ragazzi sono pronti". Parole d'elogio anche per il suo ...