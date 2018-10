Molto difficilmente Obsidian lavorerà ad un altro Fallout

eurogamer

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Se state sperando un un nuovorealizzato dai ragazzi di, probabilmente fareste meglio a mettervi l'animo in pace, riporta VG247.Come possiamo vedere infatti, nonostante la community ami ancora moltissimo: New Vegas a discapito degli anni sulle spalle, sembra cheEntertainmentprobabilmente non metterà più mano ad un titolo di.Eppure lo studio aveva detto più volte in passato che avrebbe voluto tornare a lavorarci, solo l'anno scorso infatti il CEO dello studio dichiarava che sarebbe felice di fare un, ma per il momento la prospettiva sembralontana. Lo studio è infatti impegnato con unprogetto sotto l'etichetta Private Division di Take-Two guidata da Tim Cain e Leonard Boyarsky, co-creatori di. Read more…