Modena | nuovi casi di scabbia | colpiti quattro bambini

Niente nuovi bus a Modena : Seta ora ripiega su cinque 'scarti' in arrivo da Pavia : Modena . La crisi della ditta fornitrice ha generato il ritardo, intanto è stata avviata la manutenzione sui mezzi più 'antichi'

Nuovi premi e casting per 'Rudi' - serie web "made in Modena" : Ultimo traguardo conseguito, i tre riconoscimenti agli "Independent Shorts Awards" di Los Angeles, festival Usa con opere provenienti da tutto il mondo. Il progetto 'made in Modena' si è portato a ...