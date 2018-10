Mobilità scuola 2019 2020 | il MIUR convoca i sindacati per la trattativa

Scuola - Mobilità docenti ultime notizie : in arrivo giro di vite del Governo sui trasferimenti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, lo aveva già anticipato ma ora la previsione trova conferma nella Nota di aggiornamento al Def che verrà discussa nei prossimi giorni in Parlamento. giro di vite sui trasferimenti dei docenti , il Governo è intenzionato a porre ulteriori limiti. Come viene riportato dal quotidiano economico ‘Italia oggi‘, se da una parte il Governo aveva provveduto ad accantonare la chiamata diretta ...

Come imparare tutto su Leonardo da Vinci in 18 comode mosse : la scuola si mobilita per il genio toscano : In preparazione del quinto centenario dalla morte di Leonardo da Vinci nel 2019, la Galleria Nazionale delle Marche ha deciso di dedicare al genio toscano l'attività didattica 2018-2019. Così l'anno scolastico che sta per partire metterà a disposizione degli studenti marchigiani ben 18 percorsi educativi, in parte gratuiti e in parte a bassissimo costo, della durata di circa due ore ciascuno, che comprendono lezioni, percorsi in galleria, ...