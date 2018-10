Mobilità green | Parma prima tra le città italiane Maglia nera per Catanzaro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Si parla tanto di nuovi servizi di “sharing mobility”, ma quanto è veramente a prova di ambiente il modo di muoversi nei centri urbani italiani? Il rapporto dell’Osservatoriosostenibile di Euromobility in Italia ha preso quindi in esame un campione di 50, tra le quali tutti i capoluoghi di Regione, i capoluoghi delle due province autonome e quei capoluoghi di provincia con una popolazione che supera i 100 mila abitanti.fra tutte per la suasostenibile è risultata, ancheitaliana ad avere approvato il Piano Urbano dellaSostenibile: questa offre servizi dicondivisa quali il car sharing con veicoli ecologici e il bike sharing, sostenuto da un centro chiamato “la cicletteria” che offre servizi di assistenza, deposito e noleggio delle biciclette. A questo si aggiunge un buon servizio di trasporti pubblici fornito di ...