Minori | in Veneto lo scorso anno 573 vittime di abusi sessuali o maltrattamenti 2

Minori : in Veneto lo scorso anno 573 vittime di abusi sessuali o maltrattamenti : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - Da progetto-pilota, sperimentale, a struttura stabile e permanente, garantita dai livelli essenziali di assistenza sociale: questo il percorso in Veneto del servizio di presa in carico di Minori maltrattati, vittime o autori di abusi sessuali, svolto dalle cinque equip