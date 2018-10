Mimmo Lucano | il sindaco ha lasciato Riace all’alba Luigi de Magistris | “Vieni a Napoli”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)haall’alba. Il Tribunale del riesame, accogliendo il ricorso della difesa, ha revocato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con quella più tenue del divieto di dimora nel paese del Reggino. La compagna di, Tesfahum Lemlem, a cui il gip aveva imposto proprio il divieto di dimora, ha ottenuto l’obbligo di firma: resterà quindi a. Il, imputato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, si è trasferito in un paese nelle immediate vicinanze. Ildi Napolidelo ha invitato nella propria città. “Caro, lo so che non lascerai la tua e nostra amata Calabria, ma se vuoi ti ospitiamo con amore a Napoli. Il dvieto di dimora nella tuaè peggio degli arresti domiciliari. Ma ...