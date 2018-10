Mimmo Lucano ha lasciato Riace : Dopo la revoca dei domiciliari e il divieto di dimora. Non si conosce la sua destinazione. De Magistris e Orlando: vieni da noi

Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano - sindaco di Riace : Ma gli è stato imposto il divieto di dimora, dovrà quindi lasciare la sua città The post Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano, sindaco di Riace appeared first on Il Post.