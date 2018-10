Mimmo Lucano | è nostro dovere interpretare le coincidenze

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)da ieri non può più girare per i vicoli del suo paese, Riace. Non può fermarsi al bar a scambiare due chiacchiere con i calabresi nati qui e con i nuovi calabresi nati dall’altra parte del Mediterraneo. Un giudice gli ha detto di andar via e lui, rispettoso della legge, è andato via. Alle 4 del mattino. All’alba come fanno i latitanti di San Luca, di Platì o di Africo. Uomini di panza e di ‘ndrangheta. Uomini potenti.no, lui non è un boss, non ne ha la caratura, le relazioni, il potere e la forza.è debole, un sindaco di paese che non scappa perché ha in testa un’illusione: cambiare il mondo partendo da quel piccolo borgo noto al resto dell’umanità per quei due guerrieri di bronzo strappati al mare. Sia chiaro, noi abbiamo un profondo rispetto per la magistratura. Un pubblico ministero si convince che le indagini fatte dalla Guardia di Finanza sul sistema di ...