Milik ed il racconto della rapina | “a Napoli sono attenti agli orologi”

sportfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Arkadiusha svelato come durante lasubita non c’è stato l’utilizzo di alcuna arma da fuoco come paventato da alcuni organi d’informazione Arkadiusha raccontato i momentisubita in quel di. Non c’è stata la pistola tanto chiacchierata dopo l’accaduto, ecco quanto rivelato dal calciatore polacco: “Nessuno mi ha puntato una pistola alla testa, è bastato bussare al vetro dell’auto: erano mezzanotte e mezza, ero con la mia famiglia ma se fossi stato solo avrei agito nello stesso modo. E’ stato spiacevole, dopo laho ricevuto una decina di messaggi di persone che non conosco su Instagram in cui mi chiedevano in italiano che ora fosse. Misentito a disagio.è una città normale, eppure fanno ‘attenzione’orologi e ai gioielli. Per questo, forse, i napoletani non li ...