Milano | online bando per assegnazione immobile di via Civitavecchia

liberoquotidiano

: A Lodi raccolta di fondi online per i bambini stranieri esclusi dalla mensa - Corriere : A Lodi raccolta di fondi online per i bambini stranieri esclusi dalla mensa - Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop October 17, 2018 at 04:00PM - Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop October 17, 2018 at 03:00PM -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018), 17 ott. (AdnKronos) - Aperto ildiper l’da recuperare di via110, a. Verrà assegnato in concessione d’uso per 30 anni ad enti del Terzo settore per destinarlo ad attività sociali, culturali, educative o formative, con l’onere per l’assegnatar