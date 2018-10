Milano | online bando per assegnazione immobile di via Civitavecchia 2

Milano : online bando per assegnazione immobile di via Civitavecchia : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Aperto il bando di assegnazione per l’immobile da recuperare di via Civitavecchia 110, a Milano. Verrà assegnato in concessione d’uso per 30 anni ad enti del Terzo settore per destinarlo ad attività sociali, culturali, educative o formative, con l’onere per l’assegnatar