Milano | M5S | roghi rifiuti tema da affrontare | non va minimizzato

Cucchi - Comune di Milano organizza proiezione gratuita film ‘Sulla mia pelle’. Pd propone una targa - M5s a favore : Il Comune di Milano ha organizzato una proiezione gratuita e pubblica del film “Sulla mia pelle”, la pellicola firmata Netflix e Lucky Red che racconta l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, morto da detenuto nel reparto di medicina protetta dell’ospedale Sandro Pertini di Roma il 22 ottobre 2009. L’evento è in programma per giovedì 4 ottobre alle ore 20 all’Anteo Palazzo del Cinema. La visione ...

Olimpiadi : D'Incà (M5S) - bene la candidatura di Milano e Cortina : Belluno, 1 ott. (AdnKronos) - "La candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi del 2026 deve unire l'Italia, per dimostrare che il nostro Paese è in grado di organizzare manifestazioni di livello mondiale nel rispetto della sostenibilità ambientale ed economica". A dirlo è il parlamentare bellunes

Milano - LeU e M5S contro il trasferimento dell’Università nell’area Expo. Paragone : “Così città amputata” : Liberi e Uguali presenterà due interrogazioni parlamentari, alla Camera e al Senato, per chiedere di fare chiarezza sul progetto di trasferimento delle facoltà scientifiche dell’Università statale di Milano nell’area che ha ospitato Expo, il parco tecnologico battezzato Mind. Lo ha annunciato Francesco Laforgia, senatore di LeU, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, promossa insieme al ...

Olimpiadi : D'Incà (M5S) - avanti con candidatura di Milano e Cortina : Belluno, 18 set. (AdnKronos) - "avanti con le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina". A dirlo è il parlamentare bellunese del Movimento 5 Stelle Federico D’Incà, che conferma la necessità di portare avanti il progetto basato su Veneto e Lombardia: “Vi erano troppe difficoltà a portare avanti un’un

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

Milano - Bussolati (Pd) : “La nostra Europa non è quella di Orban e Salvini. Imbarazzo M5s è evidente” : “Dovremmo lavorare per togliere fondi europei a Paesi così, Salvini sta invece svendendo Italia a questi Stati che hanno interessi opposti a quelli degli italiani. Ci vuole un’Europa forte e integrata ed è quello di cui Milano ha bisogno, mentre l’Europa disgregata che vogliono loro va in senso opposto agli interessi di questo territorio”. Così Pietro Bussolati, segretario del Pd e Consigliere regionale Milano Metropolitana, parlando ...

Martedì a Milano Orban vede Salvini. M5s : 'incontro politico - non di governo' : L'incontro si terrà in prefettura. Il colloquio con il presidente ungherese, discusso riferimento della destra sovranista europea provoca malumori nei 5stelle. L'opposizione all'attacco chiede che ...