: Milano, l'ennesimo rogo tossico: la discarica di via Chiasserini continua a bruciare - Ale_De_Chirico : Milano, l'ennesimo rogo tossico: la discarica di via Chiasserini continua a bruciare - hairotterca : RT @dar_casartelli: Egr. sindaco di Milano, da ieri sera l'aria(odore acre di plastica bruciata) e' irrespirabile. Ed e' l'ennesimo rogo… - lucapagni : RT @Valori_it: Oggi l'ennesimo #incendio a #Milano. Noi ne scriviamo questa estate. 'I roghi in discarica continuano a crescere. I sospetti… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) In viasono tutti tappati in casa: finestre chiuse e tapparelle abbassate. L"odore è forte, pungente e acre: rimanere all"aperto, senza mascherina, è tutto fuorché gradevole. "Quando la plastica brucia produce sostanze inquinanti e tossiche come la diossina: come si fa a stare tranquilli?", si sfoga un signore uscito di casa per pochi minuti per portare fuori il cane. Difficile dargli torto, l"aria è irrespirabile. Lì, al confine tra la Bovisasca e Quarto Oggiaro, c"è unache si occupa di stoccaggio di rifiuti e lavorazione inerti. Fino a qualche mese fa i capannoni facevano capo alla Ips Srl, che poi li ha ceduti alla Ipb Italia, azienda che però non aveva ancora ottenuto le autorizzazioni per operare il trattamento dell"immondizia. Insomma, tutta quella spazzatura, lì, non doveva proprio esserci. Però c"era e ora sta bruciando. La scorsa settimana, infatti, un ...