Milano | incendio Bovisasca | aria ancora irrespirabile Avviso ai cittadini “Tenete chiuse

Milano - incendio Bovisasca : terzo giorno di aria irrespirabile. Gli esperti : «Tenete le finestre chiuse» : Le segnalazioni sono arrivate da via Washington, via Solari, San Siro, dal Giambellino e da buona parte del Municipio 7. «Cos'è questo odore acre?», «Perché l'aria è irrespirabile?». La nube di fumo ...

Milano : Arpa - incendio non rilascia inquinanti pericolosi : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - L'incendio scoppiato due giorni fa a Milano in una ditta in via Chiasserini, in zona Quarto Oggiaro, è ancora in corso, ma non sta rilasciando nell'atmosfera inquinanti pericolosi. E' quanto si comunica da Arpa Lombardia. In alcune zone del capoluogo lombardo si percepi

Incendio in deposito rifiuti a Milano : forte odore acre in tutto il versante ovest : A causa dell’Incendio divampato nella serata di domenica in via Chiasserini, zona Quarto Oggiaro, in un deposito di rifiuti, si avverte un forte odore acre questa mattina in tutto il versante ovest della città di Milano. Arpa riferisce che un vento di debole intensità sta spostando gli odori dell’Incendio da nord verso sud. Nessun pericolo per i cittadini, ma saranno necessari giorni prima che le fiamme vengano domate del tutto dai ...

Incendio alla Bovisasca - Milano ostaggio della puzza : bruciano gola e occhi. Arpa : "Colpa del vento da nord" : I tecnici tranquillizzano: "Assenti gli inquinanti più pericolosi, ma il nostro lavoro continua". Ma c'è chi oggi è uscito con la mascherina

INCENDIO Milano - FIAMME IN DEPOSITI RIFIUTI/ Ultime notizie video - Costa : "Lombardia è terra dei fuochi" : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. FIAMME alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti.

Milano - incendio in via Chiasserini - Scavuzzo : "Non dovevano esserci rifiuti nel capannone" : "I rifiuti" nel capannone della Ipb Srl di via Chiasserini a Milano "non dovevano esserci". Lo ha detto il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, che questo pomeriggio ha fatto un sopralluogo insieme ...

Milano - le immagini dal drone dell'incendio a Quarto Oggiaro : È stato domato dai vigili del fuoco l'incendio di vaste dimensioni scoppiato domenica sera nell'area nord di Milano, in zona Quarto Oggiaro. A bruciare un deposito di rifiuti alla Bovisasca. Sul posto ...

Milano - aperta inchiesta sul rogo nel capannone di stoccaggio rifiuti : ipotesi di dolo. Un altro incendio a Novate : L’indagine dovrà chiarire innanzitutto se sia trattato di un rogo doloso: l’ipotesi più accreditata fin dalle prime ore. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per individuare le cause dell’incendio scoppiato domenica sera nella zona nord del capoluogo lombardo, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca. Le fiamme hanno colpito un capannone dell’azienda Ipb che si occupa di stoccaggio e smaltimento rifiuti. Cinque ...

Incendio a Milano : aperta un'inchiesta : ANSA, - Milano, 15 OTT - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine per individuare le cause dell'Incendio di vaste dimensioni che è scoppiato ieri sera, attorno alle 20.30, nella zona ...

Milano - incendio a Quarto Oggiaro : a fuoco deposito rifiuti. Pm indaga - : Da ore i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme in un deposito di rifiuti nella periferia nord della città. L'enorme colonna di fumo è visibile anche da un chilometro di distanza. Il ...