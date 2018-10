Milano dopo il rogo dei rifiuti | ecco cosa sta succedendo La parola agli esperti

Scaletta e biglietti The Smashing Pumpkins a Bologna dopo il concerto di Billy Corgan a Milano annullato : The Smashing Pumpkins a Bologna sono attesi all'Unipol Arena (Casalecchio di Reno) domani sera, giovedì 18 ottobre. Il concerto è ufficialmente confermato dopo l'annullamento dell'evento di Billy Corgan e Jeff Schroeder atteso a Milano per stasera, presso Santeria Social Club. Per motivi di salute, l'artista è costretto a rinunciare all'esibizione in solitaria in programma per stasera e a riposarsi in previsione del concerto degli Smashing ...

Milano - aria irrespirabile dopo l’incendio : «Chiudete le finestre» : «Odore acre», «aria irrespirabile». Da domenica, da quando un capannone di rifiuti ha preso fuoco in via Chiasserini, in zona Bovisasca di Milano, la nube di fumo sprigionata, un’alta colonna che si vedeva a distanza, è stata spinta dal vento prima nella parte Ovest di Milano, poi fino al centro, al Duomo e alla stazione Centrale. Sono allarmati i residenti, che chiedono delucidazioni in municipio: alcuni hanno cominciato a indossare una ...

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Milano immortale - Bologna cade dopo un finale Thriller : ok Cremona : Grande successo per l’Olimpia Milano che rimonta la Virtus Bolgona e trionfa in un emozionante 4° periodo di gioco: vittoria anche per Cremona che batte Avellino dopo il successo di Sassari su Varese nel lunch match, la seconda giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due incontri capaci di regalare emozioni e spettacolo. Cremona bissa il successo dell’esordio contro Trento, firmando la seconda vittoria stagionale, la prima fra ...

Milano - speronano l'auto dei carabinieri e fuggono. Arrestati dopo inseguimento da film : Due rom del campo nomadi di Muggiano, a Milano, sono stati Arrestati dai carabinieri dopo aver speronato l'auto dei militari nel corso di un inseguimento degno di un film americano avvenuto a Trezzano ...

Dopo Wall Street crolla anche Tokyo : il Nikkei perde il 3 - 89% - listini cinesi a -5% | Male anche Milano : Le tensioni commerciali tra Cina e Trump accentuano l'ondata ribassista iniziata in settimana sui titoli tecnologici quotati al Nasdaq. Giù in apertura anche i listini europei

Ciclismo – La stampa punge Valverde dopo il podio alla Milano-Torino : “Operacion Puerto? Ecco cosa rispondo” : Alejandro Valverde risponde duramente alla stampa: l’attacco del giornalista sull’Operacion Puerto è pungente E’ Thibaut Pinot il vincitore della Milano-Torino: il francese della Fdj ha approfittato della caduta di Miguel Angel Lopez, suo temibile rivale, per pedalare verso una vittoria quasi certa. A poco più di una settimana dai Mondiali di Innsbruck, il campione del mondo Alejandro Valverde è riuscito ad essere ancora ...

Alimenti : Policlinico Milano e filiera corta - dopo latte Ca' Granda altri prodotti : ... la Fondazione Sviluppo si è aperta a partnership con aziende come Esselunga e oggi si fa ispirare da realtà come Ferrero e dal mondo accademico, come l'Università di scienza gastronomiche di ...

Nuove date dei Maneskin dopo il sold out a Roma - Milano e Bologna : biglietti in prevendita e calendario aggiornato : Nuove date dei Maneskin sono state annunciate dopo un triplo sold out messo a segno nelle città di Roma, Milano e Bologna. I concerti previsti nelle tre città italiane raddoppiano per consentire a tutti i fan interessati di acquistare i biglietti per i tre live attesi nel 2019. Le Nuove date dei Maneskin per il tour 2019 seguono l'annuncio dell'album Il ballo della vita, primo progetto discografico del gruppo di X Factor dopo l'ep d'esordio ...

Olimpiadi : Sala - avanti con fiducia dopo ok candidatura Milano-Cortina : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - "La candidatura di Milano-Cortina 2026 è stata ufficialmente accettata dal Cio. avanti con fiducia!". Lo scrive su Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Borse poco mosse dopo il taglio del FMI. Bene l'oil a Milano : Da segnalare che gli esperti del FMI hanno tagliato anche le previsioni sulla crescita dell'economia italiana dall'1,5% all'1,2% per quest'anno e dall'1,1% all'1% per il prossimo. Intanto si muove in ...