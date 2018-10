Milano-Cortina 2026 | possibile chiusura all' Arena di Verona

Olimpiadi Invernali 2026 : ottima intesa tra Milano e Cortina dopo il vertice al Coni. Gli investimenti saranno limitati : Il vertice odierno che si è tenuto al Coni per impostare la pianificazione della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 ha avuto un esito positivo. Basta citare le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riportare dall’ANSA: “Su dove si faranno le gare siamo d’accordo al 98%, ci sono ultimi dettagli. Cominceremo subito con i lavori, sono molto molto soddisfatto”. Filtra quindi grande ottimismo su un ...

Giovanni Malagò : "la candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi è molto forte" : Il Presidente del CONI Giovanni Malagò , di ritorno dall'Argentina per i lavori del comitato olimpico internazionale, di cui è stato eletto membro, "un riconoscimento non solo alla sua persona ma ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Stoccolma vacilla - Calgary verso il referendum - Milano-Cortina favorita? : Milano con Cortina d’Ampezzo, Stoccolma e Calgary: sono queste le città che si sono candidate per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 la cui assegnazione verrà effettuata il prossimo anno. Nel corso dei tempi si sono persi i pezzi: Graz, Sapporo e Sion si sono chiamate fuori per problemi logistici, mancati supporti politici e referendum contrari, poi è arrivata anche la recente esclusione di Erzurum. Ma come stanno le tre candidate? La ...

Olimpiadi Invernali 2026 - quando si decide l’assegnazione? Data - programma e orario. Milano-Cortina sognano : Milano e Cortina d’Ampezzo sogna di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. La candidatura per l’organizzazione della rassegna a cinque cerchi è lanciata, l’accoppiata italiana se la dovrà vedere con Stoccolma e Calgary ma la capitale svedese ha dei seri problemi politici (il consiglio comunale non vede di buon occhio la candidatura e la situazione è di stallo a livello nazionale visto che manca una maggioranza in Parlamento) e ...

Olimpiadi Invernali 2026 - vacilla la candidatura di Stoccolma! Problemi “politici” per l’avversaria di Milano-Cortina : La candidatura di Stoccolma per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 è in serio pericolo e rischia di saltare. Una delle avversarie di Milano e Cortina per organizzare la rassegna a cinque cerchi (l’altra è la canadese Calgary) potrebbe chiamarsi fuori dai discorsi visto quanto successo in mattinata nella capitale svedese: due partiti del consiglio comunale hanno raggiunto un accordo e tra i vari punti c’è quello di non volere ...

Il Consiglio di Indirizzo di Fondazione Cortina 2021 riunito nella sede della FISI a Milano : ...2021 hanno presentato ai membri del Consiglio di Indirizzo aggiornamenti su tutti gli ambiti di intervento e di lavoro coinvolti nell'organizzazione dell'appuntamento con i Campionati del Mondo, ...

Giochi '26 - Milano-Cortina : il 17 ottobre vertice al Coni : Ha avuto conferma, intanto, l'arrivo a Roma il 7 novembre del presidente del Cio, Thomas Bach, che ha in agenda un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ...

OLIMPIADI INVERNALI 2026 : OK CIO PER Milano-CORTINA/ Ultime notizie - Arianna Fontana : “meglio sede unica" : OLIMPIADI INVERNALI 2026: Milano e Cortina promosse dal Cio. Ultime notizie, il numero uno del Coni, Giovanni Malagò: “Possiamo vincere”. L'Italia vuole i giochi olimpici INVERNALI(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Olimpiadi Invernali 2026 - candidatura Milano-Cortina : la forza è nel sostegno popolare : Adesso è ufficiale, abbiamo una candidatura per le Olimpiadi Invernali 2026 , abbiamo due avversarie, Calgary e Stoccolma, come previsto, e due mesi in meno, rispetto al previsto, per cercare di ...

Approvata la candidatura Olimpiadi Milano-Cortina : "La candidatura di Milano e Cortina è ufficiale. Sono davvero soddisfatto. Ora al lavoro!' Ufficiale la candidatura Olimpiadi Milano-Cortina Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio ...

Olimpiadi : Sala - avanti con fiducia dopo ok candidatura Milano-Cortina : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - "La candidatura di Milano-Cortina 2026 è stata ufficialmente accettata dal Cio. avanti con fiducia!". Lo scrive su Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Olimpiadi 2026 - Italia contro Svezia e Canada per i Giochi invernali. Milano e Cortina favorite su Stoccolma e Calgary : Sarà Italia contro Svezia e Canada: le finaliste per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 sono la coppia Milano-Cortina, Stoccolma (l’avversaria più temibile) e Calgary. Il voto del Comitato internazionale olimpico riunito a Buenos Aires non ha riservato sorprese: fuori dalla short list è rimasta la candidatura turca di Erzurum. Sono altre le novità: soprattutto la scelta di cancellare la sessione Cio 2019, prevista ...