Milano | carabinieri Noe sequestrano sito stoccaggio abusivo rifiuti

Milano - tassista abusivo violenta e rapina una cliente : fermato dai carabinieri : L’uomo, originario del Marocco, ha caricato in auto la ragazza in zona Corvetto dopo la discoteca e l’ha portata a casa sua a Corsico, dove ha consumato lo stupro. Per lui le accuse sono violenza sessuale, rapina e sequestro di persona

Alfa Romeo Giulia Carabinieri : Milano-Como-Milano in tempo record per salvare vite umane [FOTO] : La potentissima Giulia Quadrifoglio da 510 Cv in dotazione ai Carabinieri di Milano ha permesso di effettuare un trasporto organi urgente in un tempo incredibile Una delle due Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in servizio presso l’Arma die Carabinieri – esattamente quella operativa nella città di Milano – è stata protagonista di un importantissimo intervento capace di salvare preziose vite umane. Dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto ...