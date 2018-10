Milano | Bono in concerto | Salvini è il diavolo

U2 a Milano - il cantante Bono Vox interpreta il diavolo MacPhisto e cita Matteo Salvini sul palco : Durante l’ultima tappa del tour italiano a Milano, il cantante degli U2 Bono Vox ha citato il ministro Matteo Salvini durante l’intro di Acrobat. Il cantante indossava i panni del personaggio diabolico MacPhisto che parla ed elenca i suoi amici. Anche in apertura del live c’è stato un appello per l’accoglienza dei migranti, tema da sempre sostenuto dalla band irlandese L'articolo U2 a Milano, il cantante Bono Vox ...

U2 E BONO VOX - TRIONFO A Milano/ Video - "torniamo per finire quel che abbiamo cominciato" : Secondo concerto degli U2 e di BONO Vox al Forum di Assago di MILANO da dove hanno lanciato un messaggio umanitario al mondo ricevendo una standing ovation.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 11:07:00 GMT)

U2 E BONO VOX - TRIONFO A Milano/ Video - il messaggio al mondo : “sia benedetto il blu del cielo europeo” : Secondo concerto degli U2 e di BONO Vox al Forum di Assago di MILANO da dove hanno lanciato un messaggio umanitario al mondo ricevendo una standing ovation.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:24:00 GMT)

U2 E BONO : STANDING OVATION A Milano/ Video : il gesto che lascia i fan senza parole : Gli U2 incantano il pubblico di MILANO, al Mediolanum Forum di Assago, portando a casa la STANDING OVATION. I messaggi umanitari di BONO Vox al pubblico.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 23:05:00 GMT)

U2 e Bono : standing ovation a Milano/ Video : l'incontro con i fan in coda fuori dal Forum di Assago : Gli U2 incantano il pubblico di Milano, al Mediolanum Forum di Assago, portando a casa la standing ovation. I messaggi umanitari di Bono Vox al pubblico.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Emma Marrone ringraziata da Bono degli U2 a Milano per il brano Women of the world take over (video) : Grande sorpresa per Emma Marrone ringraziata da Bono degli U2 a Milano sul palco del Mediolanum Forum, durante il primo dei quattro concerti della band in città. La cantante salentina ha preso parte, insieme ad altre voci del pop e del rock internazionale, all'incisione del brano Women of the world take over, che rientra in un più ampio progetto della fondazione One di Bono contro lo sfruttamento delle donne e a tutela dei loro diritti. Un ...

U2 - l'arrivo di Bono Vox a Milano : selfie all'aeroporto di Linate : È stato accolto da vera rockstar, e lo merita: Bono Vox è arrivato all'aeroporto milanese di Linate, dove ad attenderlo c'erano centinaia di fan pronti con lo smartphone a scattare un selfie. Il ...

Bono degli U2 in Sardegna - ultimi giorni di relax prima del tour indoor che toccherà Milano : Bono degli U2 in Sardegna per qualche giorno di relax. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il leader della band irlandese sarebbe sbarcato all'aeroporto di Cagliari-Elmas per poi spostarsi nell'hinterland. La meta scelta sarebbe quella del resort di Forte Village in quel di Santa Margherita di Pula, nel quale sta trascorrendo gli ultimi giorni prima della partenza del tour che toccherà anche il Mediolanum Forum di Assago per una ...

Moda : Bonomi - settore e Milano non devono uscire da radar governo : 'La Moda, e anche Milano, non possono e non devono uscire dai radar della politica per l'importanza che rivestono per l'economia. Ma anche per la visibilità e la reputazione internazionale che la ...