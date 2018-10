Milano A Palazzo Marino visita di un gruppo di cittadini di Francoforte

Giornate FAI d’autunno Milano. Porte aperte anche a Palazzo Marino : Un fine settimana per ammirare le bellezze poco conosciute e inaccessibili del nostro Paese, grazie agli itinerari tematici e alle

Milano : esplosione in una palazzo - tre feriti : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - L'esplosione all'interno di una palazzina a Milano ha provocato tre feriti. L'allarme è scattato alla 19.40 per una probabile fuga di gas in uno stabile in via Chiesa Rossa, all'altezza del civico 33. Tre persone risultano ferite, nessuna in modo grave secondo le prime i

Milano. Biblioteca Centrale Palazzo Sormani nuovi orari del sabato : A partire da ieri la Biblioteca Centrale di Palazzo Sormani ha adottato nei giorni di sabato un nuovo orario di

Olimpiadi Invernali 2026 : da palazzo Balbi parte la corsa di Milano e Cortina : palazzo Balbi, la sede della Regione Veneto, segna quello che può considerarsi il vero inizio della corsa olimpica di Milano e Cortina per i Giochi Invernali del 2026. Si sono ritrovati il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, quello di Cortina Giampietro Ghedina, i Presidenti di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, la rappresentante del CONI Diana Bianchedi e infine Giorgio Re, che sta mettendo mano al report assieme all’agenzia ...

Milano. Stasera all’Anteo Palazzo del cinema la proiezione gratuita di “Sulla mia pelle” : Stasera alle 20, all’Anteo Palazzo del cinema, sarà proiettato “Sulla mia pelle”, il film che racconta gli ultimi giorni della

Milano : 900 foto per Wlm 2018 - Palazzo Marino e Galleria monumenti più amati (2) : (AdnKronos) - Le 900 fotografie di Milano sono state caricate su Wikimedia Commons, l’archivio di file multimediali a supporto dei progetti di Wikimedia e andranno ad arricchire le pagine di Wikipedia, l’enciclopedia online più consultata al mondo. Tra i soggetti più amati Galleria Vittorio Emanuele

Milano : 900 foto per Wlm 2018 - Palazzo Marino e Galleria monumenti più amati : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Novecento scatti per raccontare la città. Milano si conferma il soggetto lombardo più amato dai fotografi professionisti e dilettanti che hanno partecipato all’edizione 2018 di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico internazionale che invita a documentare per imma

Mostre : a Milano un'antologica su Carlo Carrà - da domani a Palazzo Reale (2) : (AdnKronos) - Si tratta di "una mostra importante, con oltre centotrenta opere, attraverso la quale Palazzo Reale ricostruisce la storia di un percorso d'arte e di vita sempre all’insegna della capacità di aprirsi a nuove possibilità e orizzonti di linguaggio artistico, in un costante confronto con

Mostre : a Milano un'antologica su Carlo Carrà - da domani a Palazzo Reale : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Apre domani a Milano una grande mostra antologica dedicata a Carlo Carrà (1881 – 1966), tra i più importanti maestri del Novecento, protagonista dell’arte italiana e della pittura moderna europea. Fino al 3 febbraio 2019, nelle sale di Palazzo Reale, sarà possibile ammir

Lombardia : Corecom si insedia a Palazzo Pirelli a Milano : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Si è tenuta oggi a Palazzo Pirelli a Milano la seduta d’insediamento del rinnovato del Corecom della Lombardia, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, presieduto dall’avvocato Marianna Sala. In occasione della prima riunione sono stati eletti i due vice presidenti:

Milano : da Debussy a Glass - domenica di musica a Palazzo Marino : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - domenica prossima, 7 ottobre, alle ore 11, la stagione 'Sentieri d’oriente di Palazzo Marino in musica' ospita in Sala Alessi un concerto del Quartetto Indaco a ingresso gratuito. Il programma accosta il Quartetto per archi in sol minore op.10 di Claude Debussy, in cui i

Milano : da Debussy a Glass - domenica di musica a Palazzo Marino (2) : (AdnKronos) - Con il quinto appuntamento della stagione 2018, la rassegna Palazzo Marino in musica prosegue così nel racconto in musica delle suggestioni, commistioni e influenze reciproche tra le culture musicali d’Oriente e Occidente dal Settecento ad oggi. L'ingresso al concerto è gratuito con pr

Milano. Delegazione vietnamita in visita a Palazzo Marino : Uno scambio di saluti e un confronto sulla struttura organizzativa della città di Milano, per comprendere il funzionamento della nostra

Feltrinelli : domani a Milano camera ardente allestita a Palazzo Marino : Milano, 20 set. (AdnKronos) - La camera ardente per Inge Feltrinelli sarà allestita domani, venerdì 21 settembre, dalle ore 10 alle ore 14, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, a Milano. Lo rende noto il Comune di Milano.