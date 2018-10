Milano 150 manifesti per la solidarietà sulle orme di Nelson Mandela

Milano - Pellizza da Volpedo in mostra a 150 anni dalla nascita : Dopo centocinquant'anni dalla nascista arriva a Milano la mostra tutta dedicata a Giuseppe Pellizza da Volpedo, artista piemontese famoso per l'opera Quarto Stato. Le Gallerie Enrico e le Gallerie Maspes espongono circa 15 opere dell'autore che rappresentano una panoramica della produzione del ventennio tra il 1887 e il 1907 in cui l'artista ha dialogato con i divisionisti.Continua a leggere

Milano - trovato con 150mila euro in contanti : denunciato per ricettazione : 50enne fermato insieme alla moglie per un normale controllo in zona Comasina: nel cruscotto i carabinieri hanno trovato una busta con 13mila euro, a casa altri 130mila

Un lavoro nell’informatica : Everis assume 150 persone tra Roma e Milano : Everis, società di consulenza multinazionale in ambito informatico, sta cercando 150 professionisti da assumere a Roma e a Milano. L’azienda multinazionale, uffici in 16 Paesi, 20mila dipendenti e un miliardo di fatturato, attiva da 22 anni nella consulenza per l’innovazione tecnologica di processi di business delle aziende, ha avviato un nuovo round di assunzioni. Oggi gli uffici di Roma e Milano contano 700 dipendenti. E ora la ...

Milano. Formula 1 dona al Comune 150 mila euro per strutture sportive : Il Festival della Formula 1 a milano si arricchisce di un altro, importante aspetto. E’ la donazione di 150 mila

Milano : Formula1 dona 150mila euro a Comune per strutture sportive : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - La Formula1 ha donato 150mila euro al Comune di Milano per strutture e progetti sportivi da offrire alla città. Da ieri e fino a sabato in Darsena si tiene il Festival della Formula1, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, la collaborazione di Aci e la prod