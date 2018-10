Milan | Romagnoli sbatte la porta in faccia al mercato

Milan - il Chelsea tenta di soffiare Romagnoli ai rossoneri : la situazione : Secondo quanto riportato dal “Telegraph”, Alessio Romagnoli, difensore del Milan, figura tra uno degli obiettivi principali per rinforzare la retroguardia del Chelsea che in un prossimo futuro perderà due uomini. Milan, Romagnoli richiesto da Sarri Il tecnico dei Blues Maurizio Sarri avrebbe fatto una richiesta precisa alla dirigenza che, da quanto è emerso, si sarebbe […] L'articolo Milan, il Chelsea tenta di soffiare ...

Calciomercato - Milan attento : Sarri vuole soffiarti Romagnoli : Alessio Romagnoli, classe 1995, è per rendimento e prospettiva uno dei difensori più forti della Serie A, e forse dell’intero panorama calcistico europeo. Il giovane capitano del Milan è oggetto del desiderio del Manchester United ma in queste ora si è inserito un pericolosissimo concorrente. Sarri vuole Romagnoli Come riporta, infatti, MediasetSport, le sirene inglesi per Romagnoli sono potenti. “Con gli addii […] L'articolo ...

Infortunio Romagnoli - le ultime novità da casa Milan : Infortunio Romagnoli, il centrale del Milan ha saltato oggi la gara contro il Chievo Verona: in dubbio la presenza in Nazionale “Abbiamo provato fino all’ultimo a mettere in campo Romagnoli, perché Zapata non giocava da 4 mesi e aveva qualche acciacco anche lui. Non ci saranno scelte preventive, Romagnoli si farà visitare dai medici della Nazionale: non metto becco su queste cose“. Queste le parole di Gennaro Gattuso, ...

Milan - Gattuso : 'Higuain è un campione - ci manca Calhanoglu. Sul problema di Romagnoli...' : Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è stato intervistato da Sky Sport dopo la vittoria sul Chievo: 'Sicuramente le prestazioni non sono mancate, mancavano le vittorie. La partita giocata meno perfettamente è stata quella di giovedì. Questa squadra ha sempre ...

Gattuso : 'C'è ancora la spia nel Milan - visto che con Romagnoli...' : Rino Gattuso , allenatore del Milan, sorride alla domanda sulle spie da Sky Sport nello spogliatoio rossonero: 'Le spie nel calcio ci sono, ci sono sempre state. Non solo Peppe Di Stefano, anche Baiocchini ha dato la notizia di Romagnoli , ride, ndr, . L'importante è scoprire ...

Milan - Romagnoli a rischio : a San Siro il test decisivo : Il Milan rischia di dover rinunciare a Romagnoli. Secondo Sky Sport , le condizioni di Alessio Romagnoli verranno valutate direttamente a San Siro, dove il centrale rossonero effettuerà un test per capire se potrà scendere in campo. Se il nativo di Anzio non ...

Infortunio Romagnoli - tegola Milan : si ferma il difensore : Infortunio Romagnoli – Attesa per le gare valide per la giornata del campionato di Serie A, il Milan non può sbagliare nel match davanti al pubblico amico contro il Chievo ma non arrivano buone notizie per Gennaro Gattuso, Infortunio per il difensore Romagnoli. Il calciatore del Milan ha accusato un lieve fastidio fisico ed è in dubbio. Romagnoli effettuerà un test domani mattina in vista del Chievo e la decisione potrebbe essere ...

Milan - problema fisico per Romagnoli : è in dubbio per il Chievo : Stop in allenamento per Alessio Romagnoli. Nella rifinitura di questo pomeriggio nello specifico. Come riportato da Sky Sport , il difensore del Milan ha accusato un lieve fastidio fisico . Il capitano rossonero è stato regolarmente convocato da Gattuso per la sfida di domani alle 15, ma il suo impiego - con la sosta ...

Infortunio Romagnoli - Il difensore del Milan in dubbio per la partita contro il Chievo : già pronta l'alternativa : Problema fisico per Romagnoli, in dubbio per la partita fra Milan e Chievo: domani il test decisivo per verificare le condizioni del difensore, in alternativa è pronto Zapata Durante l'allenamento ...

Infortunio Romagnoli – Il difensore del Milan in dubbio per la partita contro il Chievo : già pronta l’alternativa : Problema fisico per Romagnoli, in dubbio per la partita fra Milan e Chievo: domani il test decisivo per verificare le condizioni del difensore, in alternativa è pronto Zapata Durante l’allenamento della vigilia di Milan-Chievo, il difensore centrale dei rossoneri, Alessio Romangoli, ha accusato un problema fisico. Le condizioni del capitano del Milan verranno valutate con maggior precisione nella mattinata di domani, nella quale è ...

Milan - Romagnoli fa mea culpa : “Mi scuso con tutti - sono deluso” : Romagnoli- Un errore decisivo costato caro al Milan e a tutto il popolo rossonero. Alessio Romagnoli, tramite il proprio account instagram, ha colto l’occasione per fare il proprio mea culpa e scusarsi con i tifosi rossoneri. Un errore decisivo che ha concetto all’Empoli di trovare la via del pareggio e complicare già dalla 6^ giornata […] L'articolo Milan, Romagnoli fa mea culpa: “Mi scuso con tutti, sono deluso” ...

Romagnoli tradisce il Milan e il povero Diavolo si fa di nuovo prendere : Era un esame di maturità e il Milan lo ha fallito. Serviva reagire al pareggio in extremis con l'Atalanta quando la vittoria sembrava in cassaforte, serviva dare un segnale di forza e compattezza per ...

Empoli-Milan - Romagnoli fa mea culpa : “deluso ed arrabbiato con me stesso - chiedo scusa” : Alessio Romagnoli dopo il match contro l’Empoli fa mea culpa sui social, il difensore centrale del Milan si prende le responsabilità del pareggio dei rossoneri Un errore fatale quello di ieri sera di Alessio Romagnoli durante Empoli-Milan. Il calciatore rossonero ha causato il fallo che ha portato al rigore per la squadra toscana, che grazie al penalty (al 71° del secondo tempo) ha raggiunto il pareggio contro gli uomini di ...

Empoli-Milan 1-1. I rossoneri ancora senza vittoria. Pesa l'errore di Romagnoli : La sfida del Castellani tra Empoli e Milan si chiude in pareggio , 1-1, . Il rossoneri devono rinviare ancora l'appuntamento con la vittoria. SEGUI LA DIRETTA Nei 12 precedenti in Serie A tra Empoli e ...