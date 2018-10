Milan | l’ad del Flamengo fa chiarezza sul futuro di Paquetà | “inserimento del Real? Ecco

sportfair

: L'ad del Flamengo su Lucas #Paquetá: 'Abbiamo già firmato il contratto con il #Milan e intendiamo rispettarlo. Real… - MatteoPedrosi : L'ad del Flamengo su Lucas #Paquetá: 'Abbiamo già firmato il contratto con il #Milan e intendiamo rispettarlo. Real… - ketto97 : RT @OnlyCarmine: L’AD del Flamengo conferma l’accordo chiuso col Milan per Paquetà, mi accingo dunque a dare il via libera a tutte le testa… - gianni_celani : RT @IlReDellEst: L'AD del Flamengo conferma tutto: 'Real? Abbiamo firmato un accordo e lo rispetteremo. È il sogno di tutti giocare in Euro… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Il dirigente del club brasiliano ha fatto sapere che non ci sono possibilità chenon vada ao Ilavràa gennaio, non ci sono infatti possibilità che il brasiliano non vesta la maglia rossonera tra qualche mese. A confermarlo è l’ad del, intervenuto ai microfoni di ‘Coluna do’ per faresulla situazione, escludendo categoricamente un inserimento delMadrid. DOUGLAS MAGNO / AFP “Abbiamo già firmato il contratto con ile intendiamo rispettarlo – le parole di Bruno Spindel – nessun contatto con ilMadrid e non esiste alcuna possibilità che non vada ao. Ilora come ora non ha la possibilità di tenere giocatori di questo tipo, che sono gioco forza attratti dall’Europa. Al giorno d’oggi, per un talento brasiliano il percorso di crescita prevede lo sbarco in ...