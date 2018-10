Milan | la fine tremenda di Li Yonghong Sparito da mesi | ora si scopre che in Cina

Incendio Milano - aria irrespirabile in città : “chiudete le finestre e non uscite di casa” - è psicosi [FOTO] : 1/18 Foto di Mourad Balti Touati / Lapresse ...

Milano - aria irrespirabile dopo l’incendio : «Chiudete le finestre» : «Odore acre», «aria irrespirabile». Da domenica, da quando un capannone di rifiuti ha preso fuoco in via Chiasserini, in zona Bovisasca di Milano, la nube di fumo sprigionata, un’alta colonna che si vedeva a distanza, è stata spinta dal vento prima nella parte Ovest di Milano, poi fino al centro, al Duomo e alla stazione Centrale. Sono allarmati i residenti, che chiedono delucidazioni in municipio: alcuni hanno cominciato a indossare una ...

Milano - incendio Bovisasca : aria ancora irrespirabile/ Avviso ai cittadini “Tenete chiuse porte e finestre” : Milano, incendio Bovisasca: aria ancora irrespirabile. Avviso ai cittadini da parte degli esperti: “Tenete chiuse porte e finestre e sostate il meno possibile negli spazi aperti"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:21:00 GMT)

Milano - incendio Bovisasca : terzo giorno di aria irrespirabile. Gli esperti : «Tenete le finestre chiuse» : Le segnalazioni sono arrivate da via Washington, via Solari, San Siro, dal Giambellino e da buona parte del Municipio 7. «Cos'è questo odore acre?», «Perché l'aria è irrespirabile?». La nube di fumo ...

Pato : “Tornare al Milan? Vedremo a fine anno. Con Leonardo ho un buon rapporto…” : Clamorose indiscrezioni di mercato arrivano dalla Cina, precisamente dal Tianjin Quanjian, squadra dell’ex rossonero Alexandre Pato. Quest’ultimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva al Corriere dello Sport. Sulle offerte ricevute quest’estate: “Ho ricevuto delle offerte da alcune squadre di Serie A e altre in Europa, Vedremo cosa accadrà a fine anno”. “Leonardo mi stima, il […] L'articolo ...

Milano - vasto incendio in un capannone di stoccaggio rifiuti. Comune : “Tenete le finestre chiuse” : Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato domenica sera intorno alle 20.30 nell’area nord di Milano, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca e vicino a Quarto Oggiaro. Il rogo ha riguardato un capannone di rifiuti della Ipb e sul posto hanno operato numerosi vigili del fuoco, giunti in via Chiasserini con 13 mezzi. Il rogo è stato tenuto sotto controllo e non ci sarebbero rischi per le abitazioni vicine, anche se i residenti sono stati ...

Incendio a Milano - il Comune ai residenti : “Tenete chiuse le finestre” : “Visto il vento debole e costante e le prime rilevazioni di Arpa, fatto insieme il punto alle ore 1.15 del 15 ottobre con Ats, Arpa e VVFF, si decide di confermare ai cittadini a titolo preventivo la precauzione di tenere chiuse le finestre per tutto il tempo dell’Incendio fino al suo spegnimento. In particolare le vie Chiasserini dal ponte verso via Porretta, via Porretta, via Castellammare, via Arturo Graf, via Perini, via Eritrea. ...

Milano. Municipio 5 : il confine del corpo e i confini del cuore : La Fondazione G.B. Guzzetti ONLUS, con il contributo del Municipio 5, realizza il progetto “I confini del corpo e del

Walter Veltroni ci aiuterà a riflettere sulle sfide contemporanee della sinistra nel mondo globale'.

Taye Taiwo ha iniziato a giocare nel Gabros International per poi passare nel 2004 al Lobi Stars. Con la squadra di Makurdi nel 2004 ha disputato la Nigerian Premier League, giocando 27 partite nelle quali ha segnato 8 gol. Vanta 8 presenza con il Milan. Attualmente è un calciatore del RoPS.

Milano. Il 6 e 7 ottobre Weekrent il fine settimana dedicato all’affitto : Sabato 6 e domenica 7 ottobre Weekrent, il fine settimana dedicato all’affitto. In programma visite a quartieri significativi (Umanitaria, Grigioni,

LIVE Milano-Torino - Finale Supercoppa Italiana basket 2018 in DIRETTA : piemontesi sul +1 (21-20) a fine primo quarto : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Torino, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di basket. Si assegna il primo trofeo dell’anno e la cornice sarà il nuovo PalaLeonessa a Brescia. L’Olimpia cerca il terzo titolo consecutivo in questa competizione, mentre per la Fiat sarebbe la prima storica affermazione. Milano è reduce dalla netta vittoria in semiFinale proprio contro i padroni di casa di Brescia (81-59) grazie ...

DIRETTA/ Empoli Milan (risultato live 0-1) streaming video Dazn : fine primo tempo! : DIRETTA Empoli Milan, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Castellani si gioca il posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:41:00 GMT)

Aggressione al figlio di Simona Ventura - il gup di Milano : "Processo abbreviato a fine ottobre" : Ha detto no all'esame del diciannovenne, sì all'acquisizione della cartella clinica. I quattro imputati sono ancora in carcere, l'accusa è tentato omicidio aggravato